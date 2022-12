Berlínska polícia udelila aktivistom za klímu tento rok už 600 pokút

Berlín 24. decembra (TASR) - Polícia v Berlíne udelila tento rok klimatickým aktivistom dovedna 600 pokút. Šéfka berlínskej polície Barbara Slowiková v sobotu agentúre DPA spresnila, že proti jedincom bolo vznesených 2200 obvinení z trestných činov týkajúcich sa ich ekologických aktivít.



Klimatickí demonštranti blokovali ulice nemeckého hlavného mesta v uplynulom roku dokopy 276-krát. Do polovice decembra sa k tomu pridalo ďalších 42 akcií, z ktorých niektoré napĺňajú podstatu kriminálnej činnosti trestateľnej podľa zákona, spresnila Slowiková.



V januári 2022 začala so svojimi pravidelnými protestmi skupina Last Generation, vyzývajúca na zmenu klimatickej politiky nemeckej vlády. Medzi akcie tejto organizácie patria blokády ťažiskových križovatiek, prilepovanie sa na steny budov či násilné prenikania cez ochranné oplotenie s cieľom dostať sa na letiskové dráhy, ale aj mnohé ďalšie podobné činy.