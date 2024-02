Berlínska polícia vyslobodila uneseného občana Švédska

Berlín 4. februára (TASR) - Nemeckej polícii v hlavnom meste Berlín sa podarilo vyslobodiť unesenú osobu a zadržať štyroch páchateľov, ktorí ju zadržiavali, oznámila v nedeľu tamojšia generálna prokuratúra. Informovala o tom agentúra DPA.



Obeť únosu bola do Berlína zavlečená násilím a následne očividne zneužívaná, spresnila prokuratúra. Zadržiavali ju v jednom z hostelov v centrálnej berlínskej štvrti Mitte. Polícia tam vtrhla ešte 18. januára.



O prípade ako prvý informoval nemecký denník Bild. Podľa neho malo v prípade obete únosu ísť o 53-ročného bývalého švédskeho hokejistu, ktorý sa medzičasom nachádza opäť vo vlasti. V prípade polícia zatkla štyroch podozrivých vo veku od 17 do 35 rokov, na únose sa však mohlo podieľať ešte viac osôb.



Denník citoval vyjadrenie polície, podľa ktorej bol unesený muž "na základe svojho fyzického vzhľadu očividne týraný", čo malo trvať niekoľko dní. Páchatelia mali za jeho prepustenie požadovať výkupné. Akým spôsobom, nebolo doposiaľ bezprostredne jasné.



Berlínsku políciu upozornil na možný prípad únosu Interpol, píše DPA. Orgány činné v trestnom konaní v nemeckej metropole aktuálne úzko spolupracujú so švédskymi úradmi, dodala prokuratúra.



Podľa Bildu bol hlavným organizátorom únosu zrejme 34-ročný občan Švédska, ktorý sa policajtom pokúsil ujsť odletom do Británie, 24. januára ráno ho však na letisku zadržali. V prípade ďalších páchateľov ide o 35-ročného Taliana, 32-ročného Iračana a 17-ročného Ukrajinca. Polícia tiež vyšetruje, či mal prípad spojenie s organizovaným zločinom.