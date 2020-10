Berlínska polícia vysťahovala neoprávne obývanú budovu Liebig 34

Berlín 9. októbra (TASR) - Berlínska polícia začala v piatok s vysťahovávaním neslávne známej nelegálne obývanej budovy Liebig 34. Obyvatelia kládli len pasívny odpor, píše agentúra AP.



Podľa berlínskeho policajného hovorcu Thila Cablitza do akcie povolali 1500 policajných príslušníkov, ktorí mali za úlohu vysťahovať nelegálne obývanú budovu Liebig 34, pomenovanú podľa berlínskej ulice Liebigstrasse, na ktorej sa nachádza.



Polícia vnikla do budovy po tom, čo obyvatelia odmietli otvoriť dvere súdnemu zamestnancovi, ktorí im mal doručiť správu o vysťahovaní.



Prívrženci nelegálnych obyvateľov, sídliaci na okrajových štvrtiach, hádzali do policajtov petardy a fľaše. Podľa Cablitzovho vyjadrenia prebehli ostatné protesty bez incidentov.



Budova bola čiastočne okupovaná približne 30 rokov a predtým, ako nelegálnych obyvateľov z budovy vysťahovali, bola predmetom mnohých súdnych sporov. Zároveň sa stala aj symbolom berlínskej ľavice.