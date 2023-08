Berlínska prokuratúra vyšetruje možnú otravu ruskej exilovej novinárky

Berlín 18. augusta (TASR) - Berlínska prokuratúra vyšetruje otravu exilovej ruskej novinárky, u ktorej sa prejavili vážne zdravotné problémy. Jej meno neuviedla, ale podľa médií ide o Jelenu Kosťučenkovú. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Hovorca berlínskej prokuratúry v piatok povedal, že vyšetrovanie pokusu o vraždu sa začalo v máji 2023, ale podozrivého v prípade ešte neidentifikovali. Vyšetrovanie sa preto pozastavilo, obnovilo sa až po objavení ďalších možných stôp. Podľa hovorcu prokuratúra zvažuje, či môže byť pre vyšetrovanie užitočné forenzné skúmanie predmetov spájaných s údajnou otravou.



Nemecké úrady vyšetrujú aj údajnú otravu dvoch ďalších ruských občanov v exile, ktorí sa po konferencii v Berlíne s ďalšími kritikmi Kremľa sťažovali na zdravotné problémy. Hovorca berlínskej prokuratúry dodal, že predbežné vyšetrovanie vylúčilo možnú otravu, aspoň na území Nemecka.



Jelena Kosťučenková podrobne opísala svoje skúsenosti pre spravodajský web Meduza písaný v ruštine v utorok 15. augusta. Podľa článku ju mali otráviť, keď cestovala medzi Berlínom a Mníchovom, aby požiadala o ukrajinské víza. Chcela totiž pokrývať ruskú inváziu na Ukrajine. V ten istý deň nezávislý po rusky písaný portál The Insider zverejnil investigatívnu reportáž o jej pravdepodobnej otrave. V reportáži bola spomenutá aj otrava novinárky Iriny Bablojanovej v Gruzínsku.



Výbor na ochranu novinárov (VON) so sídlom v New Yorku žiada dôkladné vyšetrenie údajných otráv oboch novinárok. Na zodpovedných nalieha: "Treba urobiť všetko, aby sa ochránili životy novinárov žijúcich v exile."



Portál The Insider tiež uviedol, v Prahe bola zrejme tiež otrávená šéfka Nadácie Slobodné Rusko (Free Russia Foundation) Natalia Arnová.