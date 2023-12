Berlínska zoo poslala do Číny dve pandy narodené v Nemecku

Berlín 18. decembra (TASR) - Berlínska zoo poslala do Číny prvé pandy obrovské, ktoré sa narodili v Nemecku. Dve štvorročné pandy sa tak vydali na dlho plánovanú cestu, ktorú oddialila pandémia koronavírusu, informovala v pondelok agentúra AP.



Pandy Pit a Paule, známe tiež pod čínskymi menami Meng Siang a Meng Jüan, odcestovali z Berlína ešte v sobotu na palube nákladného lietadla čínskej spoločnosti Air China. V súčasnosti sa už nachádzajú v svojom novom domove, v zoologickej záhrade Čcheng-tu, potvrdili v pondelok tamojší predstavitelia.



"Pit a Paule zvládli let veľmi dobre," uviedol šéf oddelenia pre zdravie zvierat v berlínskej zoo Andreas Pauly.



Pár teraz strávi nasledujúcich 30 dní v karanténe, píše AP.



Mladé pandy boli v zoo v Berlíne hlavou atrakciou už od svojho narodenia v roku 2019, ich návrat do Číny bol však od začiatku zmluvne dohodnutý.



Zatiaľ čo Čína v minulosti celé desaťročia obdarovávala spriatelené krajiny pandami v rámci tzv. "pandej diplomacie", v súčasnosti tieto zvieratá do zahraničných zoo len "požičiava" na základe stanovených komerčných podmienok.



Rodičia Pita a Paule prišli do Berlína ešte v roku 2017 a očakáva sa, že v nemeckej metropole zostanú ešte ďalších deväť rokov.



Keď mladé pandy dovŕšili tento rok v auguste štyri roky, zoo oznámila, že onedlho pocestujú do Číny. Túto cestu zvieratá absolvujú zväčša vo veku dvoch až troch rokov, tentokrát však transport oddialila pandémia koronavírusu.



Chov pánd obrovských je náročný. V Číne ich voľne žije približne 1800 kusov, kým niekoľko stoviek ďalších sa chová v zajatí po celom svete.