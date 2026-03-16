Berlínske letisko oznámilo, že kvôli štrajku ruší v stredu všetky lety
Generálna riaditeľka spoločnosti označila štrajk za „neprimeraný, najmä v situácii, ktorá je už aj tak veľmi napätá kvôli vojne v Iráne."
Autor TASR
Berlín 16. marca (TASR) - Letisko v nemeckej metropole Berlín v pondelok oznámilo, že v stredu 18. marca nebude prevádzkovať žiadne lety kvôli štrajku zamestnancov, ktorý súvisí s ich platovým ohodnotením. TASR o tom píše podľa správ agentúry AFP.
Letisko vo svojom vyhlásení uviedlo, že „v stredu 18. marca 2026 nebudú na letisku Berlín-Brandenburg realizované žiadne pravidelné osobné lety“. Cestujúcim s naplánovanými letmi na tento deň vedenie letiska odporučilo, aby „kontaktovali svoju leteckú spoločnosť alebo cestovnú kanceláriu a informovali sa o možnosti zmeny rezervácie a alternatívnych možnostiach cestovania“.
Na spomínaný deň bolo naplánovaných približne 445 príletov a odletov, ktoré mali prepraviť približne 57.000 cestujúcich.
Štrajk ohlásil odborový zväz Verdi v pondelok ráno po tom, čo obvinil vedenie letiska z „blokovacieho manévru“ v rokovaniach o mzdách. Verdi odmietol návrh vedenia na zvýšenie platov, ktorý by podľa odborového zväzu znamenal priemerné zvýšenie platu o jedno percento ročne až do roku 2028.
„To nie je seriózna ponuka, ale provokácia,“ uviedol vo vyhlásení hlavný vyjednávač odborového zväzu Holger Roessler.
Generálna riaditeľka spoločnosti, ktorá prevádzkuje letisko, Aletta von Massenbachová, označila štrajk za „neprimeraný, najmä v situácii, ktorá je už aj tak veľmi napätá kvôli vojne v Iráne“.
Ďalšie kolo rokovaní je naplánované na 25. marca a von Massenbachová vo svojom vyhlásení vyjadrila presvedčenie, že sa počas neho dosiahne dohoda.
