Moskva a Kyjev: Rokovania o konflikte na východe Ukrajiny nepokročili

Berlín 11. februára (TASR) - Rusko a Ukrajina uviedli, že štvrtkové rokovania v Berlíne v rámci tzv. Normandského formátu so zástupcami Francúzska a Nemecka, ktorých cieľom je ukončenie osemročného konfliktu na východe Ukrajiny, nepriniesli konkrétne výsledky a nepodarilo sa im dosiahnuť pokrok. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.



Námestník vedúceho ruskej prezidentskej kancelárie Dmitrij Kozak na tlačovom brífingu, ktorý usporiadal v noci zo štvrtka na piatok, povedal, že počas deväťhodinových rokovaní nebolo možné zosúladiť rozličný postoj Moskvy a Kyjeva čo sa týka interpretácie minských dohôd z roku 2015. Tieto dohody majú za cieľ ukončiť boje medzi proruskými separatistami a ukrajinskými vládnymi silami. "Nepodarilo sa nám to prekonať," priznal Kozak.



Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak tiež potvrdil, že k výraznému prelomu v rokovaniach síce nedošlo, ale obe strany sa podľa jeho slov zhodli na pokračovaní vo vzájomných rozhovoroch. "Dúfam, že sa čoskoro znova stretneme budeme pokračovať v týchto rokovaniach. Každý je odhodlaný dosiahnuť výsledok," dodal. Vyzdvihol tiež, že minulý týždeň niekoľko dní panovalo medzi oboma stranami konfliktu úplné prímerie, čo nazval "veľmi silným výsledkom".



Kozak znova kritizoval ukrajinskú vládu za to, že odmieta dialóg s lídrami separatistov v Luhanskej a Doneckej oblasti a zdôraznil, že implementácia minských dohôd je predpokladom na vyriešenie konfliktu bez násilia. DPA pripomína, že napriek nevôli Kyjeva rokovať s vodcami separatistov Zelenskyj navrhol priame rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čo však Kremeľ odmieta.



Kozak kritizoval tiež Berlín a Paríž za to, že na ukrajinskú vládu nevyvíjajú dostatočný nátlak, aby si plnila svoju časť minských dohôd. Jermak však uviedol, že Ukrajina je pripravená na konštruktívny dialóg. "Každý dnes potvrdil, že máme minské dohody a tie je nutné plniť," uviedol.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok obvinil Ukrajinu, že sa snaží prepisovať minské dohody a vyberať si z nich len to, čo je najvýhodnejšie. Kyjev ale tvrdí, že dohody dodržiava.



Boje v Donbase si od začiatku ozbrojeného konfliktu v roku 2014 vyžiadali podľa Ukrajiny približne 15.000 životov.