Berlínsku zoo zatvorili pre prípad vtáčej chrípky

Berlín 18. novembra (TASR) - Zoologickú záhradu v centre hlavného mesta Nemecka v piatok zatvorili pre návštevníkov po tom, ako sa tam objavil prípad vtáčej chrípky. Oznámil to odbor ochrany spotrebiteľov na berlínskom magistráte, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Nákazu vtáčou chrípkou u približne 50-centimetrov veľkej takatry tmavej, ktorá uhynula pred piatimi dňami, potvrdili laboratórne výsledky.



DPA približuje, že odkedy sa vtáčia chrípka v posledných rokoch čoraz častejšie objavuje v krajinách strednej Európy, vykonávajú berlínske zoologické záhrady pravidelné náhodné testy uhynutých vtákov.



"Okamžite sme zareagovali rozsiahlymi karanténnymi opatreniami. Všetky vtáky – vrátane našich tučniakov a dravcov – boli premiestnené do zadných voliér," priblížil Christian Kern, ktorý je riaditeľom oboch berlínskych zoo. "Našťastie, žiadne ďalšie zviera nemá príznaky" vtáčej chrípky, dodal s tým, že napriek tomu všetky vtáky pretestujú.



Zamestnanci zoo zodpovední za starostlivosť o vtáky nosia ochranné oblečenie, aby zabránili šíreniu vírusu vtáčej chrípky H5N1. Preventívne začali presúvať do voliér aj veľké množstvo vtákov v druhej berlínskej zoo Tierpark, ktorá sa nachádza vo východnej časti mesta.



Zatiaľ nie je jasné, kedy zoo opäť otvorí svoje brány. Hoci sa vírus vtáčej chrípky na ľudí preniesol len v zriedkavých prípadoch, je potrebné z preventívnych dôvodov predísť tomu, aby sa cez vtáčí trus na topánkach či oblečení vírus rozšíril.



Prípady vtáčej chrípky sa v minulosti vyskytli aj v ďalších zoo a zvieracích parkoch v nemeckých mestách Greifswald, Karlsruhe, Rostock, Heidelberg a Maintal.