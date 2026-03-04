< sekcia Zahraničie
Berlínsky dóm opäť sprístupnil kryptu Hohenzollernovcov
Kryptu vybudovali na začiatku 20. storočia a nachádza sa v nej 91 rakiev z piatich storočí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 4. marca (TASR) - Berlínsky dóm po šesťročnej obnove za 29,1 milióna eur sprístupnil opäť kryptu Hohenzollernovcov, najvýznamnejšie dynastické pohrebisko Nemecka, uvádza sa na webovej stránke tohto evanjelického chrámu.
Kryptu vybudovali na začiatku 20. storočia a nachádza sa v nej 91 rakiev z piatich storočí. Sú v nich uložení členovia dynastie Hohenzollernovcov - rodu pruských a nemeckých panovníkov, ktorí formovali Európu.
Berlínsky dóm bol postavený v rokoch 1894-1905 na objednávku posledného nemeckého cisára Viliama II. Vtedy boli rakvy Hohenzollernovcov zhromaždené v krypte s rozlohou 4572 štvorcových metrov. O štyri desaťročia neskôr budovu, architektonicky inšpirovanú barokom, počas druhej svetovej vojny ťažko poškodili britské bombardéry, pričom niektoré rakvy sa takmer úplne zničili.
Najstaršia rakva pochádza z konca 16. storočia. Všetci ľudia pochovaní v krypte boli pokrvní príbuzní alebo príbuzní cez manželstvo s rodom Hohenzollernovcov, ktorý zanikol na konci prvej svetovej vojny.
Rakvy sú vyrobené z dreva, jemne zdobeného cínu, mramoru a ďalších materiálov. Zatiaľ čo niektoré majú hmotnosť až 13 ton, iné - ako napríklad 33 rakiev patriacich deťom - sú ľahké. Vyznačujú sa výzdobou v barokovom alebo klasicistickom štýle a sú tiež naplnené pohrebnými darmi, ktoré odrážali individuálne životné príbehy a politické sebaurčenie Hohenzollernovcov.
Predtým, ako kryptu v roku 2020 z dôvodu renovácie uzavreli, navštívilo ju ročne zhruba 765.000 ľudí. Spôsobovalo to však problémy - zvýšená vlhkosť a teplo poškodili niektoré rakvy, čo viedlo k vzniku plesne. Renovovaná krypta má nový ventilačno-klimatizačný systém a teraz funguje skôr ako múzeum.
Vo „vzdelávacej miestnosti“ sa návštevníci prostredníctvom dotykových obrazoviek dozvedia o pohrebnej kultúre, detskej úmrtnosti a histórii dynastie Hohenzollernovcov. Vystavené sú ilustrácie pohrebných obradov rodu, ako aj údaje o životoch a smrti zosnulých, uvádza dóm.
Kryptu vybudovali na začiatku 20. storočia a nachádza sa v nej 91 rakiev z piatich storočí. Sú v nich uložení členovia dynastie Hohenzollernovcov - rodu pruských a nemeckých panovníkov, ktorí formovali Európu.
Berlínsky dóm bol postavený v rokoch 1894-1905 na objednávku posledného nemeckého cisára Viliama II. Vtedy boli rakvy Hohenzollernovcov zhromaždené v krypte s rozlohou 4572 štvorcových metrov. O štyri desaťročia neskôr budovu, architektonicky inšpirovanú barokom, počas druhej svetovej vojny ťažko poškodili britské bombardéry, pričom niektoré rakvy sa takmer úplne zničili.
Najstaršia rakva pochádza z konca 16. storočia. Všetci ľudia pochovaní v krypte boli pokrvní príbuzní alebo príbuzní cez manželstvo s rodom Hohenzollernovcov, ktorý zanikol na konci prvej svetovej vojny.
Rakvy sú vyrobené z dreva, jemne zdobeného cínu, mramoru a ďalších materiálov. Zatiaľ čo niektoré majú hmotnosť až 13 ton, iné - ako napríklad 33 rakiev patriacich deťom - sú ľahké. Vyznačujú sa výzdobou v barokovom alebo klasicistickom štýle a sú tiež naplnené pohrebnými darmi, ktoré odrážali individuálne životné príbehy a politické sebaurčenie Hohenzollernovcov.
Predtým, ako kryptu v roku 2020 z dôvodu renovácie uzavreli, navštívilo ju ročne zhruba 765.000 ľudí. Spôsobovalo to však problémy - zvýšená vlhkosť a teplo poškodili niektoré rakvy, čo viedlo k vzniku plesne. Renovovaná krypta má nový ventilačno-klimatizačný systém a teraz funguje skôr ako múzeum.
Vo „vzdelávacej miestnosti“ sa návštevníci prostredníctvom dotykových obrazoviek dozvedia o pohrebnej kultúre, detskej úmrtnosti a histórii dynastie Hohenzollernovcov. Vystavené sú ilustrácie pohrebných obradov rodu, ako aj údaje o životoch a smrti zosnulých, uvádza dóm.