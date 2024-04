Berlínsky hotel nahradí akvárium AquaDom vertikálnou záhradou

Berlín 11. apríla (TASR) - Berlínsky hotel Radisson Blu, kde sa pred vyše rokom pretrhlo obrovské akvárium, buduje namiesto neho vertikálnu záhradu. TASR prevzala štvrtkové informácie z tlačovej agentúry DPA.



Hotel prišiel o akvárium známe ako AquaDom v decembri 2022, pričom zahynulo asi 1500 rýb a suterén budovy zaplavil asi milión litrov vody. V strede hotelového átria bude teraz namiesto neho 16 metrov vysoká záhrada.



Vlastník budovy Union Investment vo štvrtok oznámil, že celkovo bude rásť v záhrade približne 2000 rastlín 22 rôznych druhov na ploche okolo 120 štvorcových metrov.



Výšková záhrada je modelovaná v tvare stromu a projekt je nazvaný "Žijúci strom". Má byť dokončená v lete a hotel by mali otvoriť koncom roka.



Štruktúra bývalého akvária bola začlenená do vertikálnej záhrady z dôvodov udržateľnosti, uviedla spoločnosť Union Investment.



Zeleň záhrady zaistí príjemnú vnútornú klímu a bude mať funkciu akéhosi vzduchového filtra, ale bude tiež pohlcovať hluk, vysvetlila spoločnosť.



AquaDom bolo 25 metrov vysoké akvárium valcového tvaru z akrylového skla so zabudovaným priehľadným výťahom v budove na berlínskej Karl Liebknecht Strasse. Podľa Guinessovej knihy rekordov bolo najväčším cylindrickým akváriom na svete. Žilo v ňom asi 1500 tropických rýb a jeho výstavba stála v roku 2003 asi 12,8 milióna eur. Pretrhlo sa v skorých ranných hodinách 16. decembra 2022.



Dvaja ľudia pri tom utrpeli ľahšie zranenia. Poškodených bolo aj najmenej šesť obchodov v komplexe hotela.