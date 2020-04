Berlínsky senátor: Opatrenia môžu trvať až do konca roka

Berlín 3. apríla (TASR) - Berlínsky senátor rezortu vnútra Andreas Geisel predpokladá, že opatrenia v boji s novým koronavírusom, ako napríklad dodržiavanie povinného odstupu medzi ľuďmi či iné obmedzenia môžu platiť až do konca roka. Informoval o tom v piatok denník Die Welt.



"Nebude to trvať donekonečna. Ale nebolo by teraz seriózne povedať, že 19. apríla bude po všetkom," povedal Geisel v piatok pre rozhlasovú stanicu Inforadio. "Budeme sa musieť pripraviť na to, že síce tieto obmedzenia v priebehu apríla a mája určite musíme zmierniť... Ale obmedzenia, nariadenia o dodržiavaní odstupu, zmeny v našom životnom štýle - obávam sa, že toto nás bude sprevádzať celý rok," povedal.



"Ide o to, aby sme rýchlosť nákazy znížili natoľko, aby sme zdravotný systém nepreťažili a zabránili takým pomerom, aké nastali v Španielsku alebo Taliansku," uviedol Geisel s tým, že zatiaľ sa to nepodarilo dosiahnuť v potrebnej miere. Geisel zdôraznil, aby ľudia aj naďalej zostávali doma.



Šéf Inštitútu Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler vyjadril na piatkovej tlačovej konferencii pochybnosti, či bude počet lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti v Nemecku v čase vrcholu pandémie koronavírusu dostačujúci. Ocenil, že počet lôžok sa zvýšil, no zároveň naznačil, že kapacity podľa neho nie sú postačujúce: "Osobne odhadujem, že nestačia," povedal s tým, že by bol rád, ak by sa mýlil.



Wieler zároveň povedal, že verí tomu, že v najbližších dňoch sa počet prípadov infikovaných koronavírusom zníži. Opatrenia zavedené v boji proti pandémii sú totiž podľa jeho slov účinné. Podarilo sa napríklad dosiahnuť to, že jeden nakazený človek infikuje len jedného ďalšieho. Ak sa toto číslo ešte zmenší, časom by sa znížil aj počet nakazených, dodal.



Hlavný nemecký orgán na kontrolu chorôb RKI zároveň v piatok prehodnotil svoje odporúčania ohľadom nosenia ochranných rúšok na tvár a priznal, že môžu znížiť riziko prenosu vírusov na iných ľudí. Šéf RKI však varoval pred "falošnou bezpečnosťou" čo sa týka nosenia jednoduchých ochranných rúšok. Je to "to najhoršie, čo sa môže stať", uviedol a apeloval na to, aby ľudia dodržiavali pravidlá týkajúce sa kašľania, kýchania, hygieny rúk a zachovania minimálneho odstupu od iných. "Inak nosenie takýchto rúšok škodí viac než je užitočné," povedal.



Do piatku rána evidovali v Nemecku podľa údajov agentúry DPA viac než 80.500 nakazených a najmenej 1022 úmrtí.