Berlínsky súd uložil pokutu za propalestínsky slogan mladej aktivistke

Berlín 6. augusta (TASR) — Okresný súd v berlínskej štvrti Tiergarten uložil v utorok pokutu vo výške 600 eur 22-ročnej aktivistke, ktorá vlani v októbri skandovala na demonštrácii v nemeckej metropole kontroverzný propalestínsky slogan "Od rieky až k moru, Palestína bude slobodná". Informovala o tom agentúra DPA.



Spomínaná fráza odkazuje na územie medzi Stredozemným morom a riekou Jordán. Na tomto území sa nachádza Izrael a palestínske územia Západný breh, Východný Jeruzalem a Pásmo Gazy. Prvýkrát bola použitá v 60. rokoch 20. storočia. V súčasnosti je v kontexte vojny v Pásme Gazy medzi palestínskym militantným hnutím Hamas s Izraelom, ktorá sa začala v októbri 2023, vnímaná kontroverzne pre svoje protiizraelské vyznenie a je používaná na propalestínskych demonštráciách.



Odsúdená aktivistka ju skandovala v skupine asi 60 ľudí na zakázanom zhromaždení v berlínskej štvrti Neukölln konanom 11. októbra, teda len štyri dni po útoku kománd Hamasu na Izrael, ktorý si vyžiadal stovky mŕtvych a zranených.



Predsedajúca sudkyňa dospela k záveru, že to, že žena použila túto frázu tak skoro po útoku Hamasu na Izrael, "možno chápať iba ako popretie práva Izraela na existenciu a schvaľovanie útoku".



Aktivistka sa bránila, že bojuje proti rasizmu a antisemitizmu. Jej obhajcovia žiadali oslobodenie od obžaloby. Spomínaný slogan je podľa nich "mnohoznačný" a v tomto prípade nemá nijakú súvislosť s Hamasom.



Podľa hovorkyne súdu ide pravdepodobne o prvé odsúdenie v procese súvisiacom so sloganom. Keďže však súd nevedie relevantné štatistiky, nedá sa to s určitosťou povedať, píše DPA.



Uvedenú frázu zakázala ministerka vnútra Nancy Faeserová vlani v novembri v rámci zákazu aktivít Hamasu v Nemecku. Zákaz je však právne sporný a súdy v Nemecku odvtedy vydali rôzne verdikty v prípadoch týkajúcich sa jej použitia.