Berlínsky súd zamietol žalobu Schrödera na Bundestag

Berlín 7. júna (TASR) - Berlínsky súd zamietol žalobu, ktorú proti nemeckému Spolkovému snemu (Bundestagu) podal bývalý spolkový kancelár Gerhard Schröder. Sťažoval sa proti odobratiu niektorých osobitných privilégií, ktoré mu podľa neho ako bývalému kancelárovi náležali. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Schröder bol kancelárom v rokoch 1998 až 2005 a predsedom Sociálnodemokratickej strany (SPD) od roku 1999 do 2004. Zvyčajne má bývalý kancelár právo na vlastnú kanceláriu so zamestnancami, no Berlínsky správny súd jeho požiadavku zamietol v máji 2023. Schröder voči tomuto rozhodnutiu podal žalobu, ktorú však súd teraz zamietol.



Vyšší správny súd v Berlíne-Brandenbursku skonštatoval, že štát síce tradične poskytuje takúto možnosť bývalým kancelárom, no v skutočnosti na ňu neexistuje právny nárok.



V máji 2022 odobral rozpočtový výbor Bundestagu Schröderovi niektoré osobitné práva, pretože v tom čase už neplnil žiadne úlohy v súvislosti s jeho pôvodnými povinnosťami kancelára. Toto rozhodnutie prišlo potom, čo vláda upravila financovanie prevádzky kancelárií bývalých kancelárov. Podmienila to práve plnením povinností, ktoré vyplývajú z bývalej funkcie.



Schröder si vyslúžil kritiku z viacerých strán pre svoje väzby na Rusko a ruského prezidenta Vladimira Putina. Následne bol aj zbavený niektorých privilégií. Niekoľko ľudí z jeho úradu odstúpilo zo svojich pozícií po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. V návrhu, ktorý schválil rozpočtový výbor, sa však tieto väzby na Kremeľ nespomínali.



Bývalý šéf spolkovej vlády obhajoval na súde svoju žiadosť o financovanie kancelárie tým, že v súvislosti s niekdajšou funkciou má aj niektoré konkrétne povinnosti. Podľa jeho slov si snahy o sprostredkovanie dialógu medzi Ukrajinou a Ruskom vyžiadali rozsiahle cestovanie a rozhovory, ako aj celý tím ľudí, ktorý to organizoval.



Rozhodnutie súdu ešte nie je právoplatné.