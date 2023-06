Berlusconi bude mať štátny pohreb v milánskej katedrále

Rím 12. júna (TASR) - Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi bude mať štátny pohreb, ktorý sa uskutoční v stredu v milánskej katedrále. Oznámil to milánsky arcibiskupský úrad, informuje TASR podľa správ agentúr ANSA a AFP.



Na Berlusconiho pohrebe by sa podľa zdrojov agentúry ANSA mal zúčastniť aj taliansky prezident Sergio Mattarella.



Štvornásobný taliansky premiér a líder koaličnej strany Forza Italia zomrel v pondelok vo veku 86 rokov v milánskej nemocnici San Raffaele, kde bol od piatka hospitalizovaný, aby podstúpil plánované lekárske testy súvisiace s chronickou leukémiou.



Podľa zdrojov agentúry ANSA má byť expremiérove telo v pondelok prevezené do jeho vily v obci Arcore neďaleko Milána.