Berlusconi chce naďalej viesť svoju konzervatívnu stranu Forza Italia

Rím 22. mája (TASR) - Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi v pondelok vyhlásil, že napriek chorobe a pokročilému veku chce naďalej viesť svoju konzervatívnu stranu Forza Italia. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Berlusconi (86) pre denník Corriere della Sera povedal, že vedenie strany počas jeho 45-dňového pobytu v nemocnici "nebolo samo". "A nebudú v tom sami ani teraz, pretože ja budem samozrejme naďalej plne vykonávať svoje povinnosti zakladateľa a predsedu Forzy Italie, ako som to vždy robil," uviedol trojnásobný expremiér.



Hlavným sľubom strany je podľa neho obnoviť taliansku politiku od základov. "Aby však obnova bola dôveryhodná, musíme najprv obnoviť sami seba," tvrdí Berlusconi. Stále nie je jasné, kto by mal prevziať po ňom vedenie strany. On sám sa doteraz vytváraniu svojich potenciálnych nástupcov vyhýbal.



Berlusconiho prepustili z nemocnice minulý týždeň v piatok. Začiatkom apríla ho hospitalizovali so zápalom pľúc a liečil sa aj z chronickej leukémie. Na jednotke intenzívnej starostlivosti bol približne dva týždne. Teraz sa mu podľa jeho vlastných slov darí lepšie. "Bolo to ťažké, ale nestrácal som nádej," povedal.



Taliansku od októbra vládne koalícia tvorená ultrapravicovou stranou Bratia Talianska (FdI) premiérky Giorgie Meloniovej, krajne pravicovou populistickou stranou Liga severu (LN) Mattea Salviniho a Berlusconiho stranou Forza Italia, čo je v taliančine povzbudivý výraz znamenajúci "Do toho, Taliansko!" alebo "Taliansko, vpred!".



Mediálny magnát Berlusconi formoval taliansku politiku celé desaťročia. Dnes je poslancom Senátu, hornej komory talianskeho parlamentu. Už niekoľko rokov ho sužuje zlý zdravotný stav a niekoľkokrát sa liečil v nemocnici.