Berlusconi má obojstranný zápal pľúc

Rím 4. septembra (TASR) - Bývalý taliansky premiér a mediálny magnát Silvio Berlusconi, ktorého tento týždeň pozitívne testovali na nový koronavírus, leží v nemocnici v Miláne s obojstranným zápalom pľúc. Informovala o tom agentúra APA s odvolaním sa na jeho stranu Forza Italia.



O tom, že Berlusconiho prevezú do Nemocnice sv. Rafaela, rozhodol jeho osobný lekár Alberto Zangrillo. Po tom, čo podstúpil vyšetrenie počítačovou tomografiou, mu nasadili kyslíkovú masku. Horúčku 83-ročný Berlusconi nemá a počas noci bol jeho stav stabilný.



Podľa televízie stanice Sky TG24 Berlusconi síce nie je na jednotke intenzívnej starostlivosti, no má ťažkosti s dýchaním.



Pred štyrmi rokmi podstúpil náročnú operáciu srdca a od februára, keď pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla Taliansko, sa na verejnosti neobjavoval. Prvé dva mesiace počas uzavretia krajiny sa zdržiaval vo vile jednej zo svojich dcér na juhu Francúzska, napísala agentúra Reuters.



Berlusconi mal pozitívne výsledky dvoch testov, no spočiatku sa uňho neprejavili nijaké príznaky ochorenia COVID-19, informovali v stredu talianske médiá.



Prvýkrát ho na prítomnosť vírusu testovali 25. augusta po návrate z dovolenky na Sardínii, kde vlastní viacero luxusných víl. Výsledok tohto testu bol negatívny.



Ďalší test podstúpil, keď sa zistilo, že niektorí ľudia, s ktorými sa na Sardínii stretol, sa nakazili vírusom SARS-CoV-2. Bol medzi nimi aj podnikateľ Flavio Briatore, bývalý šéf tímu formuly 1 Benetton.



Talianske médiá vyslovili domnienky, že Berlusconiho mohli nakaziť dve z jeho detí — dcéra Barbara a syn Luigi, ktorí s ním boli na Sardínii, a v auguste boli na večierkoch aj na iných ostrovoch. Obaja mali neskôr pozitívne testy na nový druh koronavírusu. Ochorenie COVID-19 sa potvrdilo aj u Berlusconiho partnerky Marty Fascinovej.