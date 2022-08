Berlusconi plánuje po septembrových voľbách návrat do parlamentu

Rím 10. augusta (TASR) - Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi v stredu povedal, že verí vo svoj návrat do talianskeho parlamentu po septembrových voľbách. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Berlusconiho politická strana Vpred Taliansko (Forza Italia, FI) bola jednou z trojice koaličných strán, ktoré v júlovom hlasovaní o dôvere nepodporili premiéra Maria Draghiho. FI by sa vo voľbách, ktoré sa konajú 25. septembra, chcelo vrátiť k moci.



Berlusconiho strana je súčasťou pravicovej koalície, na čele ktorej je strana Bratia Talianska (Fratelli d'Italia), ktorej predsedníčkou je Giorgia Meloniová. Táto koalícia zahŕňa aj pravicovú stranu Liga (LSP) Mattea Salviniho.



Berlusconi pripomenul dohodu týchto strán, že nového premiéra vyberie to zoskupenie, ktoré vo voľbách zvíťazí. "Ak to bude Giorgia, som si istý, že sa osvedčí ako schopná na túto náročnú úlohu," povedal. Voličov však vyzval, aby podporili jeho stranu.



"Každý jeden hlas navyše pre FI posilní umiernený, centristický profil koalície," povedal v stredu v rozhovore pre taliansky denník Il Giornale.



Berlusconi v premiérskom úrade pôsobil celkovo štyrikrát, naposledy v rokoch 2008–2011, a od roku 2019 je poslancom Európskeho parlamentu.



Tento tlačový magnát, podnikateľ a politik čelil viacerým súdnym procesom, ktoré sa týkali korupcie, daňového podvodu a obvinení, že mal pohlavný styk s neplnoletou osobou. Takisto ho sprevádzali zdravotné problémy a v septembri 2020 bol hospitalizovaný s koronavírusom.