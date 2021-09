Berlusconi po odkladoch v procese odmieta psychiatrické vyšetrenie

Rím 16. septembra (TASR) - Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi vo štvrtok odmietol podstúpiť psychiatrické vyšetrenie požadované v rámci súdneho procesu. Jeho zdravotné záležitosti spôsobili už mnoho odkladov súdnych pojednávaní, píšu médiá a tlačová agentúra AFP.



Namiesto toho 84-ročný miliardár a mediálny magnát vyhlásil, že súdny proces v Miláne, týkajúci sa jeho neslávnych erotických večierkov "bunga bunga", môže pokračovať aj bez jeho osobnej účasti.



Súd v stredu poveril troch odborníkov vrátane psychiatra, aby posúdili, či Berlusconimu bráni zdravie - ako tvrdí jeho obhajca - zúčastniť sa na súdnom procese.



Mediálny magnát vo vyhlásení odovzdanom súdu, ktoré priniesli talianske médiá, uvádza, že súhlasom s "prístupnou psychiatrickou správou" by vznikla "škoda na mojej povesti" a bola by to aj "zaujatosť voči mne".



Na procese je Berlusconi obvinený z podplácania svedkov za účelom zaistiť si oslobodzujúci rozsudok v skoršom súdnom procese.



Proces v Miláne sa týka erotických večierkov, ktoré Berlusconi v minulosti organizoval. Bol súdený za požadovanie sexu od neplnoletej prostitútky, ale pri odvolaní ho pre nedostatok dôkazov oslobodili.



Berlusconiho celý uplynulý rok striedavo hospitalizovali a zasa z nemocnice prepúšťali. Trpel následkami vážneho priebehu ochorenia COVID-19, ktoré ho postihlo v septembri 2020.