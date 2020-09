Berlusconi prežil v nemocnici pokojnú noc, dýcha samostatne

Miláno 5. septembra (TASR) - Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi, ktorého tento týždeň pozitívne testovali na nový koronavírus a od piatku leží v nemocnici v Miláne s obojstranným zápalom pľúc, má za sebou pokojnú noc. Informovala o tom v sobotu agentúra APA s odvolaním sa na talianske médiá.



Mediálny magnát dýcha samostatne a je pod neustálym dohľadom. Leží v samostatnej izbe, nenachádza sa však na jednotke intenzívnej starostlivosti.



O tom, že Berlusconiho prevezú do Nemocnice sv. Rafaela, rozhodol jeho osobný lekár Alberto Zangrillo. Očakáva sa, že 83-ročný Berlusconi strávi na klinike približne desať dní. Zangrillo v piatok označil jeho stav za uspokojivý.



Expremiér dostal do nemocnice množstvo pozdravov, okrem iného aj od svojej bývalej manželky Veronici Lariovej, s ktorou pred 11 rokmi prerušil všetky kontakty a viedol s ňou právny spor o výživné vo výške miliónov eur.



Talianske médiá špekulovali, že Berlusconiho mohli nakaziť dve z jeho detí — dcéra Barbara a syn Luigi, ktorí s ním boli na Sardínii, a v auguste navštívili večierky aj na iných ostrovoch. Obaja mali neskôr pozitívne testy na nový druh koronavírusu. Ochorenie COVID-19 sa potvrdilo aj u Berlusconiho partnerky Marty Fascinovej.



Berlusconiho dcéra Barbara však poprela, že by infikovala svojho otca.



V Taliansku pribudlo za posledných 24 hodín 11 úmrtí na nový druh koronavírusu a 1733 infikovaných. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti sa nachádza 121 pacientov. Prvýkrát po viac ako troch mesiacoch zaznamenali úmrtie v Kalábrii — ide o 72-ročného obyvateľa Neapola.