Berlusconi: Putin bol k spusteniu vojny na Ukrajine dotlačený

Rím 23. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin bol dotlačený k tomu, aby na Ukrajine spustil vojenskú operáciu a nastolil v Kyjeve novú vládu. Vo štvrtok to uviedol bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi v rozhovore pre taliansku televíziu RAI. TASR informuje podľa piatkovej správy agentúry Reuters.



"Putin bol tlačený ruským ľudom, svojou stranou, svojimi ministrami, aby vymyslel túto špeciálnu operáciu," povedal Berlusconi. Pôvodný plán Moskvy bol podľa bývalého talianskeho premiéra dobyť Kyjev "za týždeň", nahradiť vládu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského "vládou slušných ľudí" a následne odísť.



"Nerozumel som dokonca ani tomu, prečo sa ruské jednotky rozptýlili po Ukrajine, zatiaľ čo som si myslel, že by sa mali držať len okolo Kyjeva," uviedol.



Berlusconi tiež naznačil, že rozhodnutie Moskvy o napadnutí Ukrajiny bolo reakciou na výzvu separatistov na východe Ukrajiny. Dodal, že lídri separatistov prišli do Kremľa a Putinovi povedali: "Prosím, bráňte nás, pretože ak nás nebudete brániť, nevieme, kde by sme mohli skončiť."



Niekdajší taliansky premiér spomenul aj svoju návštevu s ruským prezidentom na polostrove Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, kde videl miestnych obyvateľov ďakujúcich ruskému lídrovi.



Berlusconiho politická strana Vpred Taliansko (Forza Italia; FI) je súčasťou pravicovej trojkoalície, ktorá je v nedeľných parlamentných voľbách v Taliansku favoritom.



Pod vedením dosluhujúceho talianskeho premiéra Maria Draghiho bolo Taliansko vytrvalým zástancom západných sankcií voči Rusku pre rozpútanie vojny na Ukrajine.



Krajne pravicová politička Giorgia Meloniová, ktorej strana Bratia Talianska (FdI) patrí medzi hlavných favoritov nedeľných volieb, sa zaviazala naďalej podporovať Ukrajinu. Berlusconi a jej ďalší spojenec Matteo Salvini, líder protiimigračnej strany Liga (LSP), však na túto tému nemali rovnaký názor.