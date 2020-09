Berlusconi sa po chorobe cíti vyčerpaný; bál sa, že zomrie

Rím 16. septembra (TASR) - Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi sa po nákaze novým druhom koronavírusu obával, že umiera. Berluconi to povedal v stredajšom rozhovore pre denník Corriere della Sera. Zároveň uviedol, že je aj keď sa už z choroby vyliečil, je stále "veľmi unavený, vyčerpaný".



"Bolelo ma všetko, v rovnakej polohe som nevydržal dlhšie ako minútu. Bál som sa, že to neprekonám," povedal 83-ročný politik v rozhovore, z ktorého citovala agentúra DPA.



Berluconiho prepustili v pondelok - po viac ako týždni - z milánskej Nemocnice sv. Rafaela, kde bol hospitalizovaný od 3. septembra s obojstranným zápalom pľúc vyvolaným ochorením COVID-19.



"Počas prvých dňoch v nemocnici som sa bál o svoj život," povedal. "Moja rada všetkým pacientom znie: Neopúšťajte sa, nestrácajte nádej na uzdravenie. COVID možno poraziť," uviedol a ďalej zhodnotil, že sa aj v súčasnosti po tom, ako ho z nemocnice prepustili do domácej liečby cíti veľmi unavený a vyčerpaný.



"Taký je COVID. Podarilo sa mi však prekonať túto náročnú výzvu a vďaka tomu som pokojný," dodal.



Taliansky expremiér potvrdil, že koronavírusom sa nakazila a zotavuje sa z neho aj časť jeho rodiny, a to vrátane jeho vnúčat; nikto z nich však nemal vážne príznaky ochorenia COVID-19.