Berlusconi sa z nemocnice prihovoril členom svojej strany Forza Italia

Miláno 6. mája (TASR) - Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi predniesol prvýkrát od svojej hospitalizácie pred približne mesiacom príhovor. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



V dopredu nahranom príhovore venovanom zjazdu členov jeho pravicovej strany Forza Italia sedí Berlusconi za pracovným stolom v nemocničnej izbe a je obklopený talianskou vlajkou, bannerom svojej strany a vlajkou Európskej únie.



"Som tu, tu pre vás, oblečený prvýkrát za mesiac v košeli a saku," uviedol 86-ročný taliansky politik. V príhovore, ktorý mal asi 20 minúť, tiež uviedol, že je pripravený vrátiť sa do práce.



Bývalý premiér v príhovore poďakoval členom svojej strany za ich podporu, ktorá mu podľa jeho slov pomohla viac než čokoľvek iné pri prekonaní zápalu pľúc. Príhovor mal asi 20 minúť a Berlusconi počas neho uviedol, že je pripravený vrátiť sa do práce.



Podľa agentúry AP zožal Berlusconi po odvysielaní príhovoru od členov svojej strany na zjazde standing ovation.



Trojnásobného talianskeho premiéra hospitalizovali v milánskej nemocnici San Raffaele 5. apríla. Jeho lekári neskôr oznámili, že trpí zápalom pľúc a tiež leukémiou. Prvý týždeň strávil Berlusconi na jednotke intenzívnej starostlivosti.



Berlusconiho lekári v stredu potvrdil, že stav politika je stabilný. Nekonkretizovali však, kedy by ho mohli prepustiť.



Forza Italia je členom vládnej koalície talianskej premiérky Giorgie Meloniovej. Berlusconi je ako jej zakladateľ predsedom strany. Napriek tomu, že je jeho strana v parlamente, sa však Berlusconi na verejnosti veľmi neukazuje. V posledných rokoch bol už viackrát hospitalizovaný, a to najmä odvtedy, čo v roku 2020 prekonal ochorenie COVID-19.