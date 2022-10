Berlusconi tvrdí, že jeho výroky o Putinovi boli vytrhnuté z kontextu

Rím 20. októbra (TASR) - Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi sa cíti nepochopený. Povedal to vo štvrtok, deň po zverejnení svojich výrokov o ruskej agresii na Ukrajine a ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktoré vyvolali pobúrenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Všetko to bolo vytrhnuté z kontextu. Šírilo sa to bez toho, aby ľudia poznali celkový význam mojich slov. Jediným cieľom bolo šírenie urážok a dezinformácií," povedal Berlusconi, ktorý vedie konzervatívnu stranu Vpred Taliansko (FI).



V interview pre noviny Corriere della Sera vysvetľoval, že nemal v úmysle ospravedlňovať ruskú inváziu na Ukrajinu. Naopak, túto vojnu odsudzuje a má rovnaká postoj ako talianska vláda, Európska únia a Severoatlantická aliancia (NATO).



Jeho výroky, ktoré vyvolali pozornosť, sa dostali na verejnosť prostredníctvom agentúry LaPresse, ktorá v stredu zverejnila pasáže zvukovej nahrávky z predchádzajúceho dňa, kde sa Berlusconi prihovára členom svojej strany.



Podľa nahrávky Berlusconiho povedal, že Ukrajina porušila mierovú dohodu z Minska z roku 2014, keď podnikala útoky na "novozaložené republiky v regióne Donbas". Ďalej uviedol, že tieto subjekty požiadali ruského prezidenta Putina o pomoc a že Putin čelil značnému tlaku v celom Rusku.



Putin sa podľa Berlusconiho nakoniec podvolil a poslal ruských vojakov na Ukrajinu, kde následne čelil "nečakanému a nepredvídateľnému odporu Ukrajincov, ktorí už od tretieho dňa (vojny) dostávajú peniaze a zbrane zo Západu".



Bývalého viacnásobného premiéra za tieto výroky kritizovali talianske stredoľavicové strany.



Šéfka krajne pravicovej strany Bratia Talianska (FdI) Giorgia Meloniová, ktorá sa podľa všeobecného očakávania stane zakrátko premiérkou, zareagovala, že Taliansko bude mať jasné proeurópske smerovanie a jej vláda bude podporovať členstvo krajiny v NATO. Zároveň opakovane ubezpečila, že bude pokračovať v podpore Ukrajiny. "Každý, kto nesúhlasí s týmto základným kameňom (politiky), nebude môcť byť súčasťou vlády," vyhlásila.



Meloniová zvíťazila vo voľbách s pravicovou koalíciou, ktorú tvorí aj Berlusconiho strana, a zákonodarcovia v súčasnosti rokujú o rozdelení ministerských kresiel.