Berlusconi zakladá po neúspechu v regionálnych voľbách novú stranu

Rím 3. novembra (TASR) - Po debakli svojej konzervatívnej strany Forza Italia v regionálnych voľbách v regióne Umbria spred týždňa sa štvornásobný taliansky premiér Silvio Berlusconi rozhodol založiť novú politickú stranu. Bude sa nazývať Altra Italia (Iné Taliansko), informovala v nedeľu agentúra APA.



"Plánujem mladú organizáciu, ktorá by sa mala na miestnej úrovni spojiť s občianskymi kandidátkami. Z tejto štruktúry by mal vzísť môj nástupca," citujú talianske médiá 83-ročného Berlusconiho.



Stranu Forza Italia vedie Berlusconi od jej založenia v roku 1994. Mnoho kandidátov na nového predsedu sa však podľa neho nepresadilo a stranu už opustili. "Každý, kto opustil Forza Italia, nikdy nemal úspech," konštatoval expremiér.



V septembri opustil rady Forza Italia prezident regiónu Ligúria Giovanni Toti, ktorý založil stredopravicovú stranu Cambiamo! (voľne preložené Poďme to zmeniť!).



Forza Italia bojuje od parlamentných volieb v roku 2018 so značným úbytkom voličov. Ťažkú ranu jej zasadila politika pravicovo-populistickej Ligy Severu (LN). V regionálnych voľbách v Umbrii získala len päť percent hlasov.