Berlusconiho by mali do dvoch dní prepustiť z nemocnice

Rím 2. mája (TASR) - Talianskeho expremiéra Silvia Berlusconiho by mali v priebehu nasledujúcich 48 hodín prepustiť z milánskej Nemocnice svätého Rafaela, v ktorej je hospitalizovaný od 5. apríla z dôvodu pľúcnej infekcie spôsobenej jeho chronickou leukémiou. Oznámili to v utorok nemenované zdroje z tejto nemocnice, informuje TASR podľa správy agentúry ANSA.



Berlusconiho, ktorého zdravotný stav sa v posledných dvoch týždňoch kontinuálne zlepšoval, by podľa citovaných zdrojov mali z nemocnice prepustiť v stredu alebo vo štvrtok. V stredu by mal pritom expremiér dostať aj najnovšiu lekársku správu.



Berlusconiho hospitalizovali 5. apríla na oddelení srdcovocievnych chorôb v milánskej Nemocnici svätého Rafaela po tom, čo ho začali trápiť problémy s dýchaním.



Jeho osobný lekár Alberto Zangrillo následne potvrdil, že niekdajší predseda talianskej vlády už dlhší čas trpí chronickou myelomonocytovou leukémiou. Ide o zriedkavý typ rakoviny krvi, ktorá postihuje najmä seniorov, v Berlusconiho prípade však toto ochorenie krvotvorby nie je podľa lekárov momentálne akútne.



V nemocnici sa zotavoval z pľúcnej infekcie spôsobenej práve chronickou leukémiou. Berlusconiho hospitalizácia vyvolala vážne obavy o jeho život, v dôsledku čoho ho v nemocnici navštevovali príbuzní aj priatelia. Stav 86-ročného expremiéra a mediálneho magnáta sa však zlepšoval a 16. apríla ho z jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) premiestnili na bežné nemocničné oddelenie.



Samotný Berlusconi sa svojim priaznivcom poďakoval za slová podpory a náklonnosti, aké od nich v uplynulom mesiaci dostával.



Berlusconi bol v rokoch 1994–2011 trikrát talianskym premiérom. V súčasnosti je senátorom a predsedom pravicovej strany Forza Italia, ktorá je vo vládnej koalícii talianskej premiérky Giorgie Meloniovej. V posledných rokoch mal viacero zdravotných problémov vrátane nákazy koronavírusom v roku 2020. V roku 2016 podstúpil operáciu srdca a už niekoľko rokov nosí kardiostimulátor. Okrem toho prekonal aj rakovinu prostaty.