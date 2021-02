Berlusconi po zranení strávil noc v nemocnici

Rím 11. februára (TASR) - Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi strávil noc v nemocnici po tom, ako doma spadol. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Berlusconi zakopol a udrel sa počas pobytu vo svojej rezidencii v Ríme. Následne ho previezli do nemocnice v Miláne, kde ho vyšetrili lekári. "Prepustili ho dnes ráno. Je doma, kde pracuje, aby sa mohol zúčastniť na hlasovaní Európskeho parlamentu na diaľku," uviedol vo vyhlásení hovorca expremiéra.



Berlusconi v utorok odcestoval do Ríma na stretnutie s bývalým šéfom Európskej centrálnej banky Mariom Draghim, ktorého prípadnú vládu je pripravený podporovať.



Bývalého trojnásobného premiéra naposledy hospitalizovali v prvej polovici januára tohto roku pre problémy so srdcom. Tento 84-ročný miliardár a mediálny magnát bol v nemocnici 11 dní aj vlani v septembri, keď sa nakazil koronavírusom SARS-CoV-2. Túto chorobu následne označil za "možno najväčšie utrpenie" vo svojom živote. Spolu s ním sa nakazili aj dve z jeho detí a tiež jeho družka Marta Fascinová.



Berlusconi už nezastáva volený úrad, zostáva však predsedom stredopravicovej strany Forza Italia. V roku 2019 ho zvolili do europarlamentu. V roku 2016 podstúpil kardiochirurgický zákrok na odstránenie potenciálne smrteľnej poruchy srdcovej činnosti.