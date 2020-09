Berlusconiho po vyliečení z COVID-19 prepustili z nemocnice

Rím 14. septembra (TASR) - Bývalého talianskeho premiéra a mediálneho magnáta Silvia Berlusconiho v pondelok prepustili z nemocnice, kde bol po pozitívnom teste na nový koronavírus hospitalizovaný od začiatku septembra. Podľa jeho slov bolo preňho "zotavenie sa z tohto ochorenia pravdepodobne najväčšou životnou skúškou", píšu agentúry ANSA a AFP.



"Aj tentokrát som to prežil," povedal Berlusconi, keď opúšťal milánsku Nemocnicu sv. Rafaela. Tam ho hospitalizovali 3. septembra s obojstranným zápalom pľúc. Berlusconi dodal, že prejavy podpory, ktorých sa mu dostalo, mu umožnili prekonať najťažšie chvíle, ktoré zažil počas prvých troch dní.



Expremiér dostal do nemocnice množstvo pozdravov, okrem iného aj od svojej bývalej manželky Veronici Lariovej, s ktorou pred 11 rokmi prerušil všetky kontakty a viedol s ňou právny spor o výživné vo výške miliónov eur.



Berlusconi, ktorý bude mať 29. septembra 84 rokov, mal pozitívne výsledky dvoch testov, no spočiatku sa uňho neprejavili nijaké príznaky ochorenia COVID-19.



Prvýkrát ho na prítomnosť vírusu testovali 25. augusta po návrate z dovolenky na Sardínii, kde vlastní luxusnú nehnuteľnosť. Výsledok tohto testu bol negatívny.



Ďalší test podstúpil, keď sa zistilo, že niektorí ľudia, s ktorými sa na Sardínii stretol, sa nakazili vírusom SARS-CoV-2. Bol medzi nimi aj podnikateľ Flavio Briatore, bývalý šéf tímu formuly 1 Benetton.