Berlusconiho po vyše týždni prepustili z milánskej nemocnice

Miláno 31. januára (TASR) - Bývalého talianskeho premiéra Silvia Berlusconiho prepustili v pondelok z milánskej nemocnice San Raffaele, kde strávil osem dní. Informovala o tom agentúra AFP.



Berlusconiho prijali do tejto nemocnice 23. januára, pričom jeho lekár vtedy uvádzal, že sa tam podrobuje sérií bežných lekárskych vyšetrení a prehliadok.



Správa o Berlusconiho hospitalizácii prišla len deň po tom, ako tento 85-ročný líder strany Vpred Taliansko (Forza Italia) oznámil, že sa nebude uchádzať o prezidentský úrad.



Tesne pred začiatkom hlasovania o novej hlave štátu tak ukončil nejasnosti okolo svojej kandidatúry, a to aj napriek tomu, že v predošlých týždňoch viedol intenzívnu zákulisnú kampaň s cieľom získať podporu pre svoju kandidatúru. Len málo politických analytikov však verilo, že by mal šancu získať dostatočnú podporu na zvolenie.



Samotný Berlusconi svoje rozhodnutie prezentoval tak, že má síce na zvolenie dostatočnú podporu, avšak v duchu "národnej zodpovednosti" sa rozhodol nekandidovať. "Taliansko dnes potrebuje jednotu," povedal vtedy v súvislosti s pandémiou a dodal: "Svojej krajine budem naďalej slúžiť inými spôsobmi." Jeho rodina sa však podľa talianskych médií obáva o jeho zdravie.



Tento štvornásobný predseda talianskej vlády bol vlani viackrát hospitalizovaný v súvislosti s následkami choroby COVID-19, ktorú prekonal ešte predvlani na jeseň. Berlusconi v roku 2016 podstúpil operáciu srdca. Okrem toho v minulosti bojoval aj s rakovinou prostaty.



Staronovým talianskym prezidentom napokon bude Sergio Mattarella, ktorého zotrvanie v tejto funkcii v sobotu potvrdili poslanci talianskeho parlamentu. Stalo sa tak po celkovo ôsmich kolách hlasovania, v priebehu ktorých sa politickým stranám počas šiestich dní hlasovania nepodarilo dohodnúť na inom kandidátovi.