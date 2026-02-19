Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 19. február 2026Meniny má Vlasta
< sekcia Zahraničie

Berniniho mramorový slon opäť prišiel o špičku svojho kla

.
Na snímke socha slona. Foto: TASR/AP

Malý zavalitý slon, ktorý sa nachádza neďaleko Panteónu, je častým cieľom turistov.

Autor TASR
Rím 19. februára (TASR) - Talianska polícia vyšetruje, ako jedna z najobľúbenejších rímskych pamiatok, socha slona od barokového majstra Giana Lorenza Berniniho, opäť prišla o špičku ľavého kla. Informuje AP.

Polícia našla 11-centimetrový fragment mramoru v blízkosti sochy počas uplynulého víkendu. V stredu oznámila, že nejde o originál Berniniho diela, ale o dodatočný prvok, ktorý bol pridaný počas reštaurátorských prác v roku 1977.

Podľa rímskej radnice sa tá istá špička už v roku 2016 odlomila v dôsledku vandalského činu. Polícia teraz preveruje záznamy z bezpečnostných kamier, aby zistila, kto je zodpovedný za druhé poškodenie diela.

Malý zavalitý slon, ktorý sa nachádza neďaleko Panteónu, je častým cieľom turistov. Pápež Alexander VII. v roku 1665 poveril Berniniho, aby sochu slona navrhol po tom, ako dominikánski mnísi objavili egyptský obelisk na pozemku svojho neďalekého kláštora, ktorý susedí s Bazilikou Panny Márie nad Minervou.

Slon, ktorý sa nachádza na námestí Piazza della Minerva pred bazilikou, drží obelisk na svojom chrbte.

Podľa webovej stránky rímskej radnice sa Bernini a mnísi nezhodli na podobe sochy. Umelec bol presvedčený, že váhu obelisku unesú štyri nohy slona, ale mnísi tvrdili, že obelisk bude stabilnejší s kamennou podperou pod jeho bruchom.

Mnísi spor vyhrali, a pre svoj zavalitý vzhľad dostal slon prezývku „Minervino prasiatko“, pretože s takými krátkymi nohami a centrálnou oporou vyzerá skôr ako prasa než ako slon. Podľa obľúbenej legendy sa Bernini pomstil mníchom tak, že zadnú časť slona otočil smerom k ich kláštoru.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 18. februára

FANTÁZIA: Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále ZOH v Miláne

ONLINE ZOH 2026: Štvrťfinálový zápas SR: Slovensko - Nemecko

POŽIAR BYTOVKY V LEMEŠANOCH: V nemocnici skončili šiesti ľudia