Berniniho mramorový slon opäť prišiel o špičku svojho kla
Malý zavalitý slon, ktorý sa nachádza neďaleko Panteónu, je častým cieľom turistov.
Autor TASR
Rím 19. februára (TASR) - Talianska polícia vyšetruje, ako jedna z najobľúbenejších rímskych pamiatok, socha slona od barokového majstra Giana Lorenza Berniniho, opäť prišla o špičku ľavého kla. Informuje AP.
Polícia našla 11-centimetrový fragment mramoru v blízkosti sochy počas uplynulého víkendu. V stredu oznámila, že nejde o originál Berniniho diela, ale o dodatočný prvok, ktorý bol pridaný počas reštaurátorských prác v roku 1977.
Podľa rímskej radnice sa tá istá špička už v roku 2016 odlomila v dôsledku vandalského činu. Polícia teraz preveruje záznamy z bezpečnostných kamier, aby zistila, kto je zodpovedný za druhé poškodenie diela.
Malý zavalitý slon, ktorý sa nachádza neďaleko Panteónu, je častým cieľom turistov. Pápež Alexander VII. v roku 1665 poveril Berniniho, aby sochu slona navrhol po tom, ako dominikánski mnísi objavili egyptský obelisk na pozemku svojho neďalekého kláštora, ktorý susedí s Bazilikou Panny Márie nad Minervou.
Slon, ktorý sa nachádza na námestí Piazza della Minerva pred bazilikou, drží obelisk na svojom chrbte.
Podľa webovej stránky rímskej radnice sa Bernini a mnísi nezhodli na podobe sochy. Umelec bol presvedčený, že váhu obelisku unesú štyri nohy slona, ale mnísi tvrdili, že obelisk bude stabilnejší s kamennou podperou pod jeho bruchom.
Mnísi spor vyhrali, a pre svoj zavalitý vzhľad dostal slon prezývku „Minervino prasiatko“, pretože s takými krátkymi nohami a centrálnou oporou vyzerá skôr ako prasa než ako slon. Podľa obľúbenej legendy sa Bernini pomstil mníchom tak, že zadnú časť slona otočil smerom k ich kláštoru.
