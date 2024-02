Bertrand Piccard plánuje oblet Zeme v lietadle na zelený vodík

Lausanne 7. februára (TASR) - Švajčiarsky pilot a dobrodruh Bertrand Piccard (65) sa chystá v roku 2028 obletieť zemeguľu lietadlom na zelený vodík. TASR správu prevzala v stredu z agentúry DPA.



"V roku 2028 obletíme svet v lietadle poháňanom zeleným vodíkom. Bez zastavení. Bez emisií," uviedol na sociálnej sieti X. Chce tak potvrdiť, že už dnes existujú konkrétne riešenia na vybudovanie čistejšieho a účinnejšieho sveta.



Výroba lietadla Climate Impulse sa už začala, Bude mať dva trupy a na základe ilustrácií pripomína katamarán, loď s dvomi trupmi. Let pozdĺž rovníka je naplánovaný na rok 2028 a potrvá deväť dní.



Za najväčšiu technickú výzvu počas letu označil udržanie teploty v nádržiach na úrovni mínus 253 stupňov Celzia, pri ktorej má vodík tekuté skupenstvo.



Bertrand Piccard v roku 1999 spolu s Britom Brianom Jonesom bez medzipristátia obleteli Zem v teplovzdušnom balóne Breitling Orbiter 3. V roku 2016 to zopakoval s krajanom Andrém Borschbergom v lietadle Solar Impulse 2, ktoré poháňala iba solárna energia. Tento let bol rozdelený na viacero etáp.



Švajčiarsky psychiater a vzduchoplavec pochádza zo známej rodiny. Jeho starý otec Auguste Piccard v auguste 1932 v teplovzdušnom balóne vystúpal až do stratosféry, do výšky 16.940 metrov nad morom. Jeho otec Jacques Piccard bol podmorský výskumník a spolu s Američanom Donaldom Walshom dosadli 23. januára 1960 v batyskafe Terst (Trieste) na dno Mariánskej priekopy v Tichom oceáne. Ide o najhlbšie miesto na morskom dne 10.917 metrov pod hladinou.