< sekcia Zahraničie
Bessent: Krajiny G20 by mali zvážiť nové obchodné prekážky pre Čínu
Bessent pred zasadnutím ministrov financií G20 označil súčasný objem čínskeho vývozu za neudržateľný.
Autor TASR
Washington 31. augusta (TASR) - Americký minister financií Scott Bessent vyzve členské krajiny skupiny G20, aby opätovne preskúmali podmienky obchodovania s Čínou. Cieľom má byť zníženie globálnej obchodnej nerovnováhy a vyváženie čínskej ekonomiky od vývozu smerom k väčšej domácej spotrebe. Bessent to v nedeľu uviedol v rozhovore pre agentúru Reuters, informuje TASR.
Bessent pred zasadnutím ministrov financií G20 označil súčasný objem čínskeho vývozu za neudržateľný. Zároveň poznamenal, že priama obchodná pozícia USA voči Číne sa podľa neho rýchlo zlepšuje.
„Svet nemôže mať Čínu s obchodným prebytkom vo výške 1,2 bilióna dolárov,“ povedal Bessent. Čínska ekonomika je podľa neho „pomerne slabá“ a Peking sa ju snaží podporiť vývozom, namiesto posilnenia domácej spotreby.
USA podľa Bessenta vysokými clami a zákazmi niektorých čínskych výrobkov vrátane automobilov obmedzili dovoz z Číny. Peking preto podľa neho presmeroval časť vývozu najmä do Európy a Latinskej Ameriky.
„Zvyšok sveta bude musieť preskúmať svoje obchodné podmienky s Čínou,“ povedal Bessent. Podľa neho práve ostatné krajiny budú musieť vytvoriť pre Peking dostatočnú motiváciu na to, aby upustil od orientácie na vývoz a posilnil dlhodobo slabý domáci dopyt.
Bessent pred zasadnutím ministrov financií G20 označil súčasný objem čínskeho vývozu za neudržateľný. Zároveň poznamenal, že priama obchodná pozícia USA voči Číne sa podľa neho rýchlo zlepšuje.
„Svet nemôže mať Čínu s obchodným prebytkom vo výške 1,2 bilióna dolárov,“ povedal Bessent. Čínska ekonomika je podľa neho „pomerne slabá“ a Peking sa ju snaží podporiť vývozom, namiesto posilnenia domácej spotreby.
USA podľa Bessenta vysokými clami a zákazmi niektorých čínskych výrobkov vrátane automobilov obmedzili dovoz z Číny. Peking preto podľa neho presmeroval časť vývozu najmä do Európy a Latinskej Ameriky.
„Zvyšok sveta bude musieť preskúmať svoje obchodné podmienky s Čínou,“ povedal Bessent. Podľa neho práve ostatné krajiny budú musieť vytvoriť pre Peking dostatočnú motiváciu na to, aby upustil od orientácie na vývoz a posilnil dlhodobo slabý domáci dopyt.