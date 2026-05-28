Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. máj 2026Meniny má Viliam
< sekcia Zahraničie

Bessent pohrozil Ománu sankciami v prípade spolupráce s Iránom

.
Na snímke Scott Bessent. Foto: TASR/AP

Washington tiež rozšíril hrozbu sankcií na každého, kto zaplatí za preplávanie úžinou.

Autor TASR
Washington 28. mája (TASR) - Americký minister financií Scott Bessent vo štvrtok pohrozil Ománu sankciami v prípade, že spolu s Iránom zavedie v Hormuzskom prielive mýtny systém. Pred clami zároveň varoval všetky strany, ktoré by sa na takomto kroku podieľali. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Najmä Omán by si mal uvedomiť, že americké ministerstvo financií prijme rázne opatrenia proti akémukoľvek subjektu, ktorý sa – priamo či nepriamo – podieľa na zavádzaní mýta v prielive,“ varoval Bessent v príspevku na platforme X.

Dodal, že Spojené štáty „nebudú tolerovať žiadne snahy o zavedenie mýtneho systému v Hormuzskom prielive“, čím narážal na návrhy Teheránu v rámci potenciálnej dohody s USA.

Washington tiež rozšíril hrozbu sankcií na každého, kto zaplatí za preplávanie úžinou. USA totiž tvrdia, že tieto krajiny by tým podporovali a využívali služby iránskych Revolučných gárd.

Americký prezident Donald Trump v stredu počas zasadnutia vlády v reakcii na správy o tom, že Irán a Omán uzavreli dohodu o spoločnom riadení Hormuzského prielivu, uviedol, že by ju neakceptoval. „Omán sa bude správať rovnako ako všetci ostatní, inak ich budeme musieť vyhodiť do vzduchu,“ vyhlásil Trump s tým, že prieliv je súčasťou medzinárodných vôd.

Štvrtkové slová Bessenta prišli niekoľko hodín po tom, ako jeho ministerstvo uvalilo sankcie na iránsku Správu pre prieliv v Perzskom zálive (PGSA), ktorá vyberá poplatky za prechod lodí cez prieliv.
.

Neprehliadnite

J. Šumichrast: Poľnohospodárske škody musí riešiť komplexne najmä EÚ

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú

Kam najradšej cestujú Slováci? Záujem o letné letenky vzrástol

Šaško: Do zdravotníctva v Košickom kraji smeruje takmer 50 miliónov