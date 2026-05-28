Bessent pohrozil Ománu sankciami v prípade spolupráce s Iránom
Washington tiež rozšíril hrozbu sankcií na každého, kto zaplatí za preplávanie úžinou.
Autor TASR
Washington 28. mája (TASR) - Americký minister financií Scott Bessent vo štvrtok pohrozil Ománu sankciami v prípade, že spolu s Iránom zavedie v Hormuzskom prielive mýtny systém. Pred clami zároveň varoval všetky strany, ktoré by sa na takomto kroku podieľali. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Najmä Omán by si mal uvedomiť, že americké ministerstvo financií prijme rázne opatrenia proti akémukoľvek subjektu, ktorý sa – priamo či nepriamo – podieľa na zavádzaní mýta v prielive,“ varoval Bessent v príspevku na platforme X.
Dodal, že Spojené štáty „nebudú tolerovať žiadne snahy o zavedenie mýtneho systému v Hormuzskom prielive“, čím narážal na návrhy Teheránu v rámci potenciálnej dohody s USA.
Washington tiež rozšíril hrozbu sankcií na každého, kto zaplatí za preplávanie úžinou. USA totiž tvrdia, že tieto krajiny by tým podporovali a využívali služby iránskych Revolučných gárd.
Americký prezident Donald Trump v stredu počas zasadnutia vlády v reakcii na správy o tom, že Irán a Omán uzavreli dohodu o spoločnom riadení Hormuzského prielivu, uviedol, že by ju neakceptoval. „Omán sa bude správať rovnako ako všetci ostatní, inak ich budeme musieť vyhodiť do vzduchu,“ vyhlásil Trump s tým, že prieliv je súčasťou medzinárodných vôd.
Štvrtkové slová Bessenta prišli niekoľko hodín po tom, ako jeho ministerstvo uvalilo sankcie na iránsku Správu pre prieliv v Perzskom zálive (PGSA), ktorá vyberá poplatky za prechod lodí cez prieliv.
