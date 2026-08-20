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Bessent pre tlak neočakáva obnovenie rozsiahlych útokov na Irán
Minister financií USA sa tiež pozastavil nad tým, že po Trumpovom oznámení sa ceny ropy vo štvrtok zvýšili na najvyššiu úroveň za viac než tri týždne.
Autor TASR
Washington 20. augusta (TASR) - Americký minister financií Scott Bessent neočakáva, že USA obnovia rozsiahle útoky na Irán. Odôvodnil to tým, že americký prezident Donald Trump vyhlásil Teheránu ekonomickú vojnu. Bessent zároveň avizoval na pondelok tlačovú konferenciu, na ktorej má hovoriť o plánoch administratívy týkajúcich sa Iránu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Trump v noci na štvrtok na svojej sieti Truth Social pohrozil dôsledkami pre hospodárstvo všetkých krajín, ktoré by akokoľvek pomáhali Iránu. Tomu zároveň vyhlásil ekonomickú vojnu a bezprecedentnú izoláciu. USA podľa Trumpa teraz potrebujú podporu všetkých svojich spojencov.
Bessent v neskoršom rozhovore pre stanicu CNBC spojencom podľa AFP odkázal, že v prípade Iránu sú „buď s nami, alebo proti nám“. „Bude to najväčšia koordinovaná ekonomická izolácia v dejinách sveta,“ vyhlásil s tým, že cieľom je zničiť režim v Teheráne.
Minister financií USA sa tiež pozastavil nad tým, že po Trumpovom oznámení sa ceny ropy vo štvrtok zvýšili na najvyššiu úroveň za viac než tri týždne. Podľa neho ide o dôsledok nesprávnej interpretácie ekonomického tlaku na Irán zo strany trhov.
„Máme k dispozícii asymetrické informácie a nie som si istý, prečo sa v tejto súvislosti spomína ropa... Ak vyvíjame maximálny ekonomický tlak, znamená to, že pravdepodobne nedôjde k obnoveniu rozsiahlych bojových operácií, ale chcem zdôrazniť, že to platí zatiaľ,“ povedal Bessent v rozhovore.
Na otázku, či by sa USA mohli zamerať na Čínu za to, že obchoduje s Iránom, odpovedal, že mnohé rozhovory je najlepšie viesť za zatvorenými dverami. „Sme presvedčení, že všetci chcú, aby sa Hormuzský prieliv opäť otvoril a aby ceny energií klesli,“ poznamenal a pripomenul, že Čína získava 50 percent svojich energonosičov z oblasti Perzského zálivu. Preto by podľa neho bolo pre Peking prínosom, keby sa k tlaku na Teherán pridal.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok v reakcii obvinilo USA z ekonomického terorizmu a zločinom proti ľudskosti. „Páchatelia a strojcovia týchto sankcií si zaslúžia súdny proces a trest za spáchanie takých ohavných zločinov,“ uviedlo vo vyhlásení zverejnenom štátnymi médiami.
Na Irán sú prísne hospodárske sankcie uvalené nepretržite už takmer 50 rokov od doby, keď bola v krajine v roku 1979 islamská revolúcia.
Trump v noci na štvrtok na svojej sieti Truth Social pohrozil dôsledkami pre hospodárstvo všetkých krajín, ktoré by akokoľvek pomáhali Iránu. Tomu zároveň vyhlásil ekonomickú vojnu a bezprecedentnú izoláciu. USA podľa Trumpa teraz potrebujú podporu všetkých svojich spojencov.
Bessent v neskoršom rozhovore pre stanicu CNBC spojencom podľa AFP odkázal, že v prípade Iránu sú „buď s nami, alebo proti nám“. „Bude to najväčšia koordinovaná ekonomická izolácia v dejinách sveta,“ vyhlásil s tým, že cieľom je zničiť režim v Teheráne.
Minister financií USA sa tiež pozastavil nad tým, že po Trumpovom oznámení sa ceny ropy vo štvrtok zvýšili na najvyššiu úroveň za viac než tri týždne. Podľa neho ide o dôsledok nesprávnej interpretácie ekonomického tlaku na Irán zo strany trhov.
„Máme k dispozícii asymetrické informácie a nie som si istý, prečo sa v tejto súvislosti spomína ropa... Ak vyvíjame maximálny ekonomický tlak, znamená to, že pravdepodobne nedôjde k obnoveniu rozsiahlych bojových operácií, ale chcem zdôrazniť, že to platí zatiaľ,“ povedal Bessent v rozhovore.
Na otázku, či by sa USA mohli zamerať na Čínu za to, že obchoduje s Iránom, odpovedal, že mnohé rozhovory je najlepšie viesť za zatvorenými dverami. „Sme presvedčení, že všetci chcú, aby sa Hormuzský prieliv opäť otvoril a aby ceny energií klesli,“ poznamenal a pripomenul, že Čína získava 50 percent svojich energonosičov z oblasti Perzského zálivu. Preto by podľa neho bolo pre Peking prínosom, keby sa k tlaku na Teherán pridal.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok v reakcii obvinilo USA z ekonomického terorizmu a zločinom proti ľudskosti. „Páchatelia a strojcovia týchto sankcií si zaslúžia súdny proces a trest za spáchanie takých ohavných zločinov,“ uviedlo vo vyhlásení zverejnenom štátnymi médiami.
Na Irán sú prísne hospodárske sankcie uvalené nepretržite už takmer 50 rokov od doby, keď bola v krajine v roku 1979 islamská revolúcia.