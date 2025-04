Bessent: Štáty EÚ musia pred rokovaniami s USA vyriešiť svoje problémy

Washington 29. apríla (TASR) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) musia vyriešiť niektoré vnútorné problémy a vypracovať spoločnú pozíciu skôr, ako budú môcť začať zmysluplné obchodné rokovania s USA, uviedol v utorok americký minister financií Scott Bessent. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



„Niektoré európske krajiny uvalili nespravodlivú daň na digitálne služby pre jedného z našich najväčších poskytovateľov internetových služieb. Francúzsko a Taliansko a niekoľko ďalších krajín to urobili, Nemecko a Poľsko nie. Preto chceme, aby sa táto nespravodlivá daň zrušila. Bude to kompromis,“ povedal Bessent novinárom v Bielom dome.



Členské štáty EÚ musia najskôr vyriešiť niektoré vnútorné otázky a až potom sa budú môcť zapojiť do vonkajších rokovaní s USA, dodal minister s tým, že v súčasnosti sa viac zameriava na obchodné rokovania s ázijskými krajinami. Americký prezident Donald Trump už skôr uviedol, že Washington rokuje s viac ako 70 krajinami, ktoré chcú vyvážať svoj tovar do USA.