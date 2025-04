Bessent tvrdí, že USA možno s Čínou uzavrú veľkú obchodnú dohodu

Washington 15. apríla (TASR) - Americký minister financií Scott Bessent v pondelok vyhlásil, že neexistuje dôvod, prečo by sa americká a čínska ekonomika mali rozchádzať. Podľa Bessenta by krajiny mohli v budúcnosti uzavrieť „veľkú obchodnú dohodu“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„V určitom okamihu bude potrebné uzavrieť veľkú dohodu,“ uviedol Bessent v rozhovore pre televíziu Bloomberg. „Nemusí dôjsť k rozdeľovaniu našich ekonomík, ale môže,“ dodal.



Minister zdôraznil, že dohoda s Čínou by bola komplikovanejšia ako s inými krajinami, pretože „Čína je pre Spojené štáty najväčším hospodárskym konkurentom a zároveň najväčším vojenským súperom“. Bessent tiež zdôraznil, že clá administratívy prezidenta Donalda Trumpa „nie sú vtip“.



Po sérii zvyšovaní sa americké clá na čínske dovozy dostali až do výšky 145 percent. Čína v rámci odvetných opatrení na americké produkty uvalila 125-percentné clo. Washington následne ohlásil zavedenie výnimiek pre smartfóny, laptopy, polovodiče a iné elektronické produkty. Trumpova administratíva však v nedeľu uviedla, že výnimky budú len dočasné.



„Nikto sa tomu nevyhne, najmä nie Čína, ktorá s nami zaobchádza zďaleka najhoršie!“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.