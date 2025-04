Bessent: USA a Ukrajina by mali dohodu o nerastoch uzavrieť čo najskôr

Washington 24. apríla (TASR) - Americký minister financií Scott Bessent v stredu počas stretnutia s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom vo Washingtone povedal, že Spojené štáty a Ukrajina by čo najskôr mali uzavrieť dohodu o nerastných surovinách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ukrajinská vláda v piatok zverejnila memorandum, na základe ktorého je cieľom Washingtonu a Kyjeva ukončiť rokovania o spomínanej dohode do 26. apríla.



Americký prezident Donald Trump chce dohodu, ktorá by Washingtonu poskytla licenčné poplatky zo ziskov z ukrajinskej ťažby surovín a vzácnych nerastov ako kompenzáciu za vojenskú a finančnú pomoc, ktorú Ukrajine v boji proti ruskej invázii poslal jeho predchodca Joe Biden.



Bessent označil stredajšie rozhovory za vysoko produktívne a Šmyhaľovi podľa ministerstva financií povedal, že je „potrebné čo najskôr ukončiť technické rozhovory a podpísať hospodárske partnerstvo medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou“.



Ukrajina a USA koncom februára plánovali podpísať dohodu o strategických surovinách, zmarila ju však roztržka medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom.



AFP píše, že USA taktiež tlačia na Ukrajinu, aby prijala dohodu o prímerí, na základe ktorej by Kyjev odstúpil časť území okupovaných Ruskom. Zelenskyj však odmieta uznať ruskú okupáciu polostrova Krym, na čo v stredu reagoval šéf Bieleho domu, podľa ktorého takýto postoj škodí mierovým rokovaniam s Ruskom a je prekážkou pre dosiahnutie dohody o prímerí.



Server Axios prišiel s informáciami, že predložený návrh Washingtonu na prímerie medzi Kyjevom a Moskvou údajne predpokladá de iure uznanie ruskej kontroly nad Krymom, ktorý Moskva nezákonne anektovala v roku 2014, a de facto uznanie ruskej okupácie takmer celej Luhanskej oblasti a okupovaných častí Doneckej, Chersonskej a Záporožskej oblasti. Rusko by tiež získalo prísľub, že sa Ukrajina nestane členom NATO, ale bude môcť vstúpiť do EÚ. Spojené štáty by takisto zrušili sankcie uvalené na Rusko od roku 2014.



Ukrajina presadzuje úplné, okamžité a bezpodmienečné prímerie, pričom rokovania by mali pokračovať až po jeho nastolení.



Washington tiež pohrozil, že USA sa prestanú usilovať sprostredkovať mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou, ak sa neobjavia jasné známky toho, že ju možno dosiahnuť.