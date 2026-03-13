< sekcia Zahraničie
Bessent: USA chcú sprevádzať lode cez Hormuzský prieliv
Iránske Revolučné gardy zároveň vyhlásili, že dodávky ropy z Perského zálivu zablokujú, pokiaľ USA a Izrael neprestanú útočiť.
Autor TASR
Washington 13. marca (TASR) - Spojené štáty budú zrejme v spolupráci s medzinárodnými partnermi sprevádzať lode cez Hormuzský prieliv „hneď, ako to bude vojensky možné“. V rozhovore pre televíziu Sky News to vo štvrtok povedal americký minister financií Scott Bessent. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.
„Verím, že hneď, ako to bude vojensky možné, bude americké námorníctvo, pravdepodobne v spolupráci s medzinárodnou koalíciou, sprevádzať lode cez prieliv,“ vyhlásil Bessent.
Minister doplnil, že tento plán bude realizovaný ihneď, ako Spojené štáty získajú „úplnú kontrolu nad vzdušným priestorom a ... (iránske) kapacity na obnovu rakiet budú úplne zničené“.
Reuters vysvetľuje, že útoky USA a Izraela na Irán z konca februára a následná reakcia Teheránu zvýšili napätie na Blízkom východe a paralyzovali dopravu cez Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou trasou najmä v súvislosti s dodávkami ropy a zemného plynu.
Iránske Revolučné gardy zároveň vyhlásili, že dodávky ropy z Perského zálivu zablokujú, pokiaľ USA a Izrael neprestanú útočiť. „V skutočnosti (cez prieliv) teraz prechádzajú tankery, iránske tankery, a myslím, že ním prešli aj nejaké tankery plávajúce pod čínskou vlajkou. Vieme teda, že úžinu nezamínovali,“ dodal Bessent.
Agentúra Reuters v stredu informovala, že predstavitelia administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa tento týždeň odhadli, že prvých šesť dní vojny s Iránom stálo Spojené štáty najmenej 11,3 miliardy dolárov.
Na otázku Sky News, či existuje hodnota, ktorá by Bessenta mohla prinútiť konfrontovať Trumpa a povedať, že konflikt s Iránom už nie je pre Washington finančne únosný, odpovedal minister „absolútne nie“.
