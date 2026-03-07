< sekcia Zahraničie
Bessent: USA zvažujú zrušenie ďalších sankcií na ruskú ropu
Hovorca Revolučný gárd v piatok vyzval v piatok Spojené štáty, aby sa o to pokúsili. „Očakávame ich prítomnosť,“ citovali ho štátne médiá.
Autor TASR
Washington 7. marca (TASR) - Spojené štáty by mohli zrušiť ďalšie sankcie na predaj ruskej ropy s cieľom zmierniť problémy s dodávkami spojené s vojnou s Iránom. Uviedol to v piatok americký minister financií Scott Bessent, informuje TASR podľa stanice Sky News.
„Na mori sú stovky miliónov barelov sankcionovanej ropy a... zrušením sankcií voči nim by ministerstvo financií (USA) mohlo vytvoriť dodávky a my to preverujeme,“ povedal Bessent pre stanicu Fox Business.
Washington predtým povolil pokračovanie predaja ruskej ropy, ktorá je v súčasnosti uviaznutá na mori, do Indie na 30 dní.
Vojna na Blízkom východe ovplyvnila produkciu a distribúciu ropy a zemného plynu a lodná doprava cez strategický Hormuzský prieliv spájajúci Perzský záliv s Arabským morom sa podľa odhadu niektorých analytikov znížila o približne 90 percent.
Iránske Revolučné gardy pohrozili, že „zapália“ každú loď, ktorá budú prechádzať cez Hormuzský prieliv. V piatok spresnili, že sa to týka len plavidiel spojených s USA a Izraelom.
Americký preziddent Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že námorné sily USA by mohli v prípade potreby začať eskortovať ropné tankery cez tento prieliv.
Hovorca Revolučný gárd v piatok vyzval v piatok Spojené štáty, aby sa o to pokúsili. „Očakávame ich prítomnosť,“ citovali ho štátne médiá.
