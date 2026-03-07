< sekcia Zahraničie
Bessent: Útoky USA na Irán počas noci na sobotu budú dosiaľ najväčšie
Spojené štáty a Izrael spustili útoky na Irán minulú sobotu 28. februára. Ich predstavitelia počas týždňa povedali, že údery na islamskú republiku zintenzívnia.
Autor TASR
Washington 7. marca (TASR) - Americký minister financií Scott Bessent v piatok uviedol, že údery Spojených štátov na Irán budú v noci na sobotu najmohutnejšie od začiatku vojny pred týždňom. Informovali o tom agentúry AP a DPA, píše TASR.
„Dnes v noci to bude naša najväčšia bombardovacia operácia,“ povedal Bessent v rozhovore pre stanicu Fox Business. USA podľa neho plánujú spôsobiť „najväčšie škody“ iránskym zariadeniam na odpaľovanie rakiet a továrňam, kde sa rakety vyrábajú.
Prezident USA Donald Trump v pondelok pre televíziu CNN vyhlásil, že „veľká vlna ešte len príde“. Americký minister obrany Pete Hegseth vo štvrtok povedal, že palebná sila nad Teheránom sa „dramaticky zvýši“ prostredníctvom väčšieho počtu lietadiel nasadzovaných častejšie.
