Bez prúdu je pre mrazy stále takmer 300 ukrajinských obcí

Kyjev 11. januára (TASR) - Takmer 300 ukrajinských obcí stále nemá prúd. Bez dodávok elektriny sú v dôsledku mrazivého počasia už niekoľko dní, a to aj navzdory snahám opravárenských tímov. Oznámilo to vo štvrtok ukrajinské ministerstvo energetiky, informuje TASR podľa správy stanice Rádio Sloboda (RFE/RL).



"V dôsledku námrazy, padajúcich stĺpov elektrického vedenia, pretrhnutého elektrického vedenia a pretrvávajúceho chladného počasia je naďalej bez elektriny 281 obcí, z toho 128 v Dnepropetrovskej oblasti, 70 v Kirovohradskej oblasti, 56 v Mykolajivskej oblasti a 27 obcí v Odeskej oblasti," uviedlo ministerstvo.



Rezort dodal, že v stredu sa podarilo dodávky elektriny obnoviť v 248 obciach. Ešte v utorok bolo na Ukrajine podľa tamojších úradov bez prúdu viac než 1000 miest a dedín, a to v deviatich oblastiach krajiny.



Prevádzkovateľ elektrickej siete, spoločnosť Ukrenerho, obyvateľov celej Ukrajiny vyzvala, aby elektrinou šetrili, keďže energetický systém je oslabený po zásahoch infraštruktúry pri útokoch ruskej armády. Mrazivé počasie podľa Ukrenerho spôsobilo, že spotreba elektriny stúpla, pričom napríklad v utorok ráno bola o 5,8 percenta vyššia než v pondelok.



Silný vietor a mráz, ktoré sužujú Ukrajinu, v posledných dňoch spôsobili aj značné škody na energetických distribučných sieťach. Gubernátor Mykolajivskej oblasti Vitalij Kim napríklad nedávno informoval, že na mnohých miestach sa na elektrických kábloch vytvárala vrstva ľadu s hrúbkou aj viac ako päť centimetrov.