BEZ VODIČÁKU A NA DROGÁCH: Prezradila ho nekoordinovaná jazda

Autor TASR
Topoľčany 14. októbra (TASR) - Policajti odhalili vodiča jazdiaceho pod vplyvom drog a so zákazom viesť motorové vozidlá. Vozidlo značky Seat na Tribečskej ulici v Topoľčanoch upútalo ich pozornosť nekoordinovanou jazdou zo strany na stranu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Vodič nepredložil policajtom počas kontroly vodičský preukaz, pretože ho má od začiatku tohto roka zadržaný. Policajti lustráciou zistili, že 40-ročný muž má zákaz uložený do novembra 2026. Vodiča podrobili rýchlotestu na drogy, ktorý bol pozitívny na marihuanu a metamfetamín. Vodič priznal, že tieto látky pred jazdou užil. Výsledok testu potvrdil aj následné vyšetrenie v nemocnici.

Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu a následne bol obvinený z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.

