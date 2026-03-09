Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
BEZ VYSVETLENIA: Prezident Madagaskaru odvolal premiéra a vládu

.
Na snímke madagaskarský prezident Michael Randrianirina. Foto: TASR/AP

Randrianirina sa stal prezidentom ostrovného štátu v októbri po rozsiahlych protestoch, ktoré donútili jeho predchodcu Andryho Rajoelinu odstúpiť a opustiť krajinu.

Antananarivo 9. marca (TASR) - Madagaskarský prezident Michael Randrianirina v pondelok odvolal premiéra a celú jeho vládu. Jeho hovorca nezverejnil dôvod, pre ktorý pristúpil k tomuto kroku, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Prezident čoskoro pristúpi k vymenovaniu nového premiéra v súlade s postupmi stanovenými ústavou,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ oddelenia komunikácie prezidentskej kancelárie Harry Laurent Rahajason.

Randrianirina sa stal prezidentom ostrovného štátu v októbri po rozsiahlych protestoch, ktoré donútili jeho predchodcu Andryho Rajoelinu odstúpiť a opustiť krajinu.
.

