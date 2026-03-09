< sekcia Zahraničie
BEZ VYSVETLENIA: Prezident Madagaskaru odvolal premiéra a vládu
Autor TASR
Antananarivo 9. marca (TASR) - Madagaskarský prezident Michael Randrianirina v pondelok odvolal premiéra a celú jeho vládu. Jeho hovorca nezverejnil dôvod, pre ktorý pristúpil k tomuto kroku, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Prezident čoskoro pristúpi k vymenovaniu nového premiéra v súlade s postupmi stanovenými ústavou,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ oddelenia komunikácie prezidentskej kancelárie Harry Laurent Rahajason.
Randrianirina sa stal prezidentom ostrovného štátu v októbri po rozsiahlych protestoch, ktoré donútili jeho predchodcu Andryho Rajoelinu odstúpiť a opustiť krajinu.
