Muž bez domova v Holandsku odovzdal polícii peňaženku s 2000 eurami

Amsterdam 24. júna (TASR) - Bezdomovec našiel peňaženku s približne 2000 eurami v prázdnom vlaku na stanici v Amsterdame a rozhodol sa ju odovzdať na polícii. Za svoju čestnosť dostal darčekovú poukážku, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Hadjer Al-Ali (33) našiel peňaženku počas hľadania zálohovaných fliaš v odstavenom vlaku, ktoré by potom vymenil za hotovosť.



Polícia informovala, že v peňaženke s približne 2000 eurami neboli žiadne doklady, ktoré by umožnili kontaktovať majiteľa. Mužovi však za jeho čestnosť udelila ocenenie a darčekovú poukážku v hodnote 50 eur. Ak sa majiteľ neprihlási k peňaženke a peniazom do roka, pripadnú nálezcovi.



"Bez ohľadu na to, čo nájdem, vždy to vrátim... Možno má majiteľ firmu a môže mi dať prácu, možno budovu, v ktorej môžem bývať. Nikdy neviete, čo sa môže stať," povedal Al-Ali vo videu, ktoré zverejnil spravodajský portál De Stentor.