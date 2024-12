BEZHLAVÁ STREĽBA: Dvaja útočníci v New Yorku postrelili 6 osôb

New York 31. decembra (TASR) - Šesť ľudí vrátane 12-ročného dievčaťa a jej matky v pondelok utrpelo strelné zranenia v americkom New Yorku. Došlo k tomu v obchode v mestskej štvrti Bronx, uviedla tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Dvaja útočníci zasiahli 40-ročnú matku dievčaťa do brucha po tom, čo ju jeden zo zamýšľaných cieľov strelcov "použil ako štít" a sám z incidentu vyviazol bez ujmy na zdraví, ozrejmil dočasný náčelník oddelenia newyorskej polície John Chell. Ostatné osoby - dievča a štyria muži vo veku 18 až 21 rokov - utrpeli poranenia rúk a nôh. Stav zranených nie je bezprostredne známy.



"Dnes v noci sme v Bronxe zažili bezohľadný a bezcitný útok dvoch strelcov, ktorí spustili paľbu uprostred ulice a v preplnenom obchode," povedal Chell podľa televíznej stanice WNBC.



Páchatelia z miesta činu ušli. Doposiaľ nie je bezprostredne známy motív ich konania, píše AP.