Bezos o lete do vesmíru: Najlepší deň môjho života!

Van Horn 20. júla (TASR) - Najbohatší muž sveta Jeff Bezos, ktorý sa v utorok pomocou suborbitálnej rakety New Shepard vyvinutej jeho spoločnosťou Blue Origin ocitol na hranici vesmíru, zažil najlepší deň vo svojom živote. Zopakoval to na tlačovej konferencii po úspešnom lete, informovala agentúra AP.



"To bolo úžasné," zakričal Bezoz do vysielačky hneď po tom, ako New Shepard úspešne pristál v texaskej púšti. Na tlačovej konferencii k tomu dodal, že "toto je len malá ukážka toho, čo (firma) Blue Origin ešte urobí", citovala agentúra Reuters.



"Najväčší dojem počas krátkej cesty do vesmíru na mňa spravil nádherný výhľad na Zem, ktorá ma ohromila svojou krásou a krehkosťou," pokračoval Bezos. "Každý astronaut, ktorý bol vo vesmíre, tvrdí, že ho to zmenilo. Vidí Zem vo svojej kráse, ale aj zraniteľnosti a ja to môžem tiež potvrdiť."



Bezos a jeho traja spolucestujúci si počas letu "užili" len zhruba trojminútový beztiažový stav. Na záberoch, ktoré v utorok zverejnila spoločnosť Blue Origin, však vidieť, že tento čas využili naplno. Pasažieri robili kotrmelce a "Bezos hádzal žuvacie cukríky do úst svojho spolucestujúceho", podotkla agentúra AFP.



Na palube rakety New Shepard bol okrem Bezosa aj jeho brat Mark, 18-ročný čerstvý absolvent strednej školy Oliver Daemen a 82-ročná pilotka Wally Funková.



"Zažili sme úžasné chvíle, bolo to nádherné," povedala Funková, ktorá sa stala historicky najstaršou osobou vo vesmíre. "Chcem ísť znova," dodala.



Raketa Blue Origin vystúpila počas letu do výšky 106 kilometrov a pri kolmom vzlete trojnásobne prekonala rýchlosť zvuku. Podľa agentúry Reuters letela rýchlosťou 3595 kilometrov za hodinu. Pasažieri nakrátko zažili až šesťnásobné preťaženie. Celý let trval podľa dát od Blue Origin desať minút a desať sekúnd.



Bezos počas tlačovej konferencie ocenil prácu svojho inžinierskeho tímu a uviedol, že raketa New Shepard bude slúžiť ako základ pre omnoho väčšiu raketu New Glenn.



Najbohatší muž sveta na konci besedy predstavil svoju novú filantropickú iniciatívu. Bezos oznámil, že daruje 200 miliónov dolárov (približne 170 miliónov eur) dvom aktivistom, ktorí sa snažia zo sveta urobiť lepšie miesto pre život. Sto miliónov dolárov dostane americký politický komentátor, právnik a zakladateľ viacerých neziskových organizácií Van Jones. Druhým oceneným je šéfkuchár José Andrés, ktorý sa venuje charitatívnej činnosti.