Bezos pripravuje konkurenčnú sieť pre Muskov Starlink
Prvé z celkovo viac ako 5400 plánovaných satelitov majú byť vypustené do konca roku 2027.
Autor TASR
Washington 22. januára (TASR) - Miliardár a zakladateľ Amazonu Jeff Bezos chce výrazne zvýšiť konkurencieschopnosť svojho satelitného internetového systému. Vesmírna spoločnosť Blue Origin v stredu oznámila plány na spustenie novej vysokorýchlostnej siete pre firmy s názvom TeraWave. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.
Prvé z celkovo viac ako 5400 plánovaných satelitov majú byť vypustené do konca roku 2027. Takáto sieť umožňuje zariadeniam na Zemi priamo komunikovať so satelitmi, čím môže nahradiť bežnú telekomunikačnú infraštruktúru. Prenosová kapacita satelitnej siete je však obmedzenejšia a rýchlosť odozvy nižšia.
Súčasný systém s názvom Amazon Leo využíva viac ako 3200 satelitov na poskytovanie internetu s rýchlosťou do jedného gigabitu za sekundu.
Aj Starlink Elona Muska má byť v nasledujúcej generácii vylepšený na rýchlosť jeden gigabit za sekundu. Tento systém však na poskytovanie internetu využíva až okolo 10.000 družíc.
Bezosov Blue Origin teraz sľubuje omnoho vyšší výkon pre sieť TeraWave. Jej rýchlosť má dosahovať 144 gigabitov za sekundu na nízkej obežnej dráhe Zeme a až šesť terabitov za sekundu na strednej obežnej dráhe Zeme.
Rozdiel je tiež v tom, že kým Starlink alebo Amazon Leo využívajú milióny zákazníkov, TeraWave je špeciálne navrhnutý pre firmy, pričom služby má poskytovať maximálne 100.000 zákazníkom.
Musk a Bezos sú roky rivalmi v sektore vesmírnych spoločností - či už v nosných vesmírnych raketách, alebo satelitnom internete.
