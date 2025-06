Bezos zmenil plán svadby v Benátkach pre vojnu na Blízkom východe

Benátky 24. júna (TASR) - Zakladateľ spoločnosti Amazon Jeff Bezos a bývalá televízna moderátorka Lauren Sánchezová z bezpečnostných dôvodov zmenili plán svojej svadby v Benátkach. Na odporúčanie úradov presunuli sobotnú oslavu na iné miesto v meste. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.



Na benátskej svadbe 61-ročného Bezosa a o šesť rokov mladšej Sánchezovej sa očakáva približne 200 hostí vrátane celebrít zo sveta zábavy a biznisu. Oslavy by mali trvať celý týždeň a pôvodne mala do mesta priplávať aj Bezosova jachta Koru. V dôsledku vojny medzi Izraelom a Iránom sa však bezpečnostné opatrenia v Benátkach výrazne sprísnili, podobne ako vo viacerých mestách po celom Taliansku. Podľa denníka La Repubblica sú podrobnosti bezpečnostných opatrení tajné.



Svadobná hostina oslava sa presunula z historickej budovy Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia do starej lodenice v štvrti Arsenale, ktorá sa dá lepšie monitorovať. Úrady tiež Bezosovi odporučili, aby do Benátok neprišiel na superjachte Koru. Podľa informácií tlačovej agentúry Adnkronos ostane loď kotviť pri chorvátskom pobreží.



„V dôsledku medzinárodnej situácie sme zvýšili stupeň ostražitosti, predovšetkým s ohľadom na zaistenie bezpečnosti občanov i turistov,“ uviedol prefekt benátskeho regiónu Darco Pellos pre denník La Repubblica. „Je samozrejmé, že aj súkromné podujatia s vysokou zahraničnou účasťou budú monitorované s využitím primeranej techniky,“ dodal. Použité budú napríklad bariéry schopné odolať nárazu autom či pozorovacie drony, na strechách rozmiestnia ostreľovačov.



O bezpečnosť sa postaral aj samotný Bezos. Najal si bývalých príslušníkov námornej pechoty, ktorí budú na rýchlych člnoch strážiť benátske kanály. Orgány verejnej bezpečnosti zas budú musieť dohliadnuť na bezpečnosť 90 súkromných lietadiel a leteckých taxíkov, ktoré dovezú svadobných hostí na letiská v Benátkach, Verone a Trevise.