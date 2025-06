Bezosovu svadbu v Benátkach poznačil laserový protest

Rím 28. júna (TASR) - Aktivisti zo skupiny „No Space for Bezos“ v piatok premietli laserové nápisy na zvonicu na Námestí svätého Marka v talianskych Benátkach na protest proti rozporuplnej trojdňovej svadbe Jeffa Bezosa a Lauren Sanchezovej, ktorú antikapitalisti a niektorí miestni obyvatelia odsúdili za to, že mení toto mesto na „ihrisko bohatých“. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry ANSA.



Akcia predchádza veľkému protestu, ktorý bol naplánovaný na sobotu - s pochodom, ktorý sa začal na stanici Santa Lucia, a na ktorom sa očakávali ľudia z celého severovýchodu Talianska.



Kontroverzne, na stene benátskej zvonice sa objavila štylizovaná hlava Bezosa - majiteľa spoločnosti Amazon - spolu s vulgárnymi nápismi „Fck Bzs“ a „No Space 4 Bezos“.



Chvíle napätia nastali aj vo štvrtok počas protestu na Námestí svätého Marka proti Bezosovi a jeho obrovskej svadbe, ktorá pritiahla obrovskú medzinárodnú pozornosť.



Skupina približne 20 ľudí stála pred Bazilikou svätého Marka a prezentovala transparenty s bankovkami a heslami proti tomuto americkému miliardárovi a za mier v palestínskom Pásme Gazy.



Bezos a Sanchezová bývajú v tom istom sedemhviezdičkovom luxusnom hoteli, v ktorom George Clooney a Amal Alamuddinová prespali počas svojej svadobnej noci v Benátkach v roku 2014.



Bezos (61) a 55-ročná Sanchezová pricestovali do Benátok v stredu. Celkovo si tento momentálne tretí najbohatší muž sveta prenajal päť 7-hviezdičkových hotelov pre svojich viac ako 200 hviezdnych hostí. Pravdepodobne najluxusnejší hotel v Benátkach je Aman, vo vnútri ikonického Palazzo, píše ANSA.



Medzi ďalšími svadobnými hosťami sú údajne Brad Pitt, Tom Brady, Kim Kardashianová, Robert Pattinson, Bill Gates a dcéra amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanka.



Starosta Benátok Luigi Brugnaro povedal, že protesty nie sú pre mesto zásadným problémom. "Som hrdý na to, že Bezos a jeho priatelia prišli osláviť svadbu práve sem,“ uviedol.