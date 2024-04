Bezpečnosť celej Európy závisí od Poľska, uviedol premiér Tusk

Varšava 30. apríla (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok povedal, že Európa je v súčasnosti v oblasti bezpečnosti závislá od Poľska. TASR informuje podľa agentúry PAP.



"Dávno už neplatí, že Západ je tu na to, aby nás - pre to, že sme Západ - chránil pred akoukoľvek hrozbou, najmä tou prichádzajúcou z Východu," uviedol Tusk pri príležitosti 20. výročia vstupu do EÚ v roku 2004. Poľsko sa podľa jeho slov stáva silnou krajinou, silným a rozumným národom, zodpovedným za obranu Poľska a aj celej Európy.



Premiér dodal, že 20-ročné členstvo jeho krajiny v EÚ nie je cieľová čiara a Poľsko si musí presadiť svoje miesto v Európe a vo svete. "Musíme sa starať o Európu a naše miesto v Európe, o Západ, o NATO - každý deň," zdôraznil. "Buď sa budeme o našu bezpečnosť, o európsku jednotu, o dlhovekosť NATO starať, alebo sa to všetko rozpadne na kúsky," dodal.



Poľsko vstúpilo do Európskej únie 1. mája 2004 spolu s Cyprom, Českom, Estónskom, Litvou, Lotyšskom, Maďarskom, Maltou, Slovenskom a Slovinskom.