Bezpečnosť na Kapitole preverí generál zo zásahu po hurikáne Katrina

Washington 15. januára (TASR) – Na okamžité preskúmanie bezpečnostných opatrení v komplexe vládnych budov na Kapitole vo Washingtone bude dohliadať generál vo výslužbe Russel Honoré, ktorý koordinoval záchranné akcie po hurikáne Katrina. V piatok to podľa agentúry AFP oznámila predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová.



Vysvetlila, že celý komplex na Kapitole musí prejsť previerkou po tom, ako doň 6. januára násilne prenikli rozvášnení prívrženci dosluhujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa. Po ich vpáde bolo prerušené spoločné zasadanie oboch komôr Kongresu, ktoré bolo venované potvrdeniu výsledkov prezidentských volieb a víťazstva kandidáta Demokratickej strany Joea Bidena.



Bezpečnostným zložkám trvalo niekoľko hodín, kým situáciu a celý komplex a jeho okolie dostali opäť pod kontrolu. Ich zlyhanie vyvolalo vlnu kritiky – o to viac, že došlo k obetiam na životoch, zraneným i materiálnym škodám.



Pelosiová pripomenula, že previerka bezpečnostných operení je nutná aj vzhľadom na blížiacu sa inauguráciu Joea Bidena za 46. prezidenta USA, ktorá sa uskutoční 20. januára. Generálporučík vo výslužbe Russel Honoré má podľa nej okamžite preveriť bezpečnostnú infraštruktúru, súčinnosť jednotlivých bezpečnostných štruktúr, ako aj procesy velenia a riadenia. Dodala, že Honoré je rešpektovaným lídrom so skúsenosťami s riešením kríz.